Karina, La Princesita, rompió el silencio en medio de los rumores de depresión: "La salud mental hay que respetarla"

Desde que Karina "La Princesita", se separó de Nico Furman, comenzaron a circular rumores de infidelidad por parte del músico y de depresión en la artista. La cantante había permanecido en silencio, hasta hoy que decidió aclarar qué es lo que está pasando.

"Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad si me habían afectado mucho. Y nada tiene que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias. Gracias", escribió Karina en su cuenta oficial de Instagram.

Como si eso fuera poco, Karina "La Princesita" agregó: "A la salud mental hay que respetarla" , ambos mensajes fueron replicados también en las historias de la cuenta personal de Instagram de la vocalista, que evidentemente se cansó de que circulen rumores falsos en base a su situación actual.

Si bien, Karina no aclaró a qué se debe la tristeza que viene arrastrando hace tiempo, es probable que esté relacionada a los juicios que perdió la artista con sus ex músicos, luego de que se disolviera la relación laboral de "La Princesita" con los hermanos Serantoni, quienes la representaron durante varios años.

Durante el año pasado, Karina se confesó en "LAM" y explicó que estaba pasando un mal momento que no la dejaba recomponerse anímicamente, ya que tenía que pagar una cifra millonaria y eso implicaba que trabaje prácticamente gratis, ya que todo el dinero que gane, tendría que destinarlo a pagar los juicios perdidos.

Hasta el momento, la artista no explicito el motivo, pero aclaró que no está relacionado a su ex pareja, Nicolás Furman, que guarda silencio en cuanto a la situación que está atravesando Karina. Por el momento, cantar y encontrarse con el público es lo que la hace sentirse mejor.