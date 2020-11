Karina "La Princesita" encaró a Ángela Leiva: "Ay, me gustan las chicas"

Karina "La Princesita" sorprendió al declarársele públicamente a Ángela Leiva en su devolución en el Cantando 2020.

“Me parece re contra difícil, si bien están compitiendo los mejores contra los peores, si bien suena mal decirlo. Por ponerle un título… No es lo que pienso. Pensé que iba a ser otras cosa”, comenzó Karina en su devolución.

“Quiero aclarar que la pareja de Brian y Ángela me gustó más. Y Ángela… Como que dije ‘ay, me gustan las chicas’”, sorprendió La Princesita. Sorprendida por la declaración, su colega sólo atinó a decir :“¿Cómo?”, reaccionó Ángela Leiva.

“Como que dije que linda te vestiste. Viniste sexy y no sos de vestirte así. No te estoy tirando los perros”, la halagó Karina. “Tengamos una cita ya”, se la escuchó decir a Ángela.

“Fue hermoso. Fuiste una bomba, Ángela. Te mostraste así y me encantó”, aseguró la jurado.

El sincericidio de Brian Lanzelotta sobre Karina "La Princesita"

Brian Lanzelotta es uno de los participantes del Cantando 2020 que más repercusión ha tenido junto a su compañera, Ángela Leiva. La dupla se coló entre los favoritos, sin embargo, el cantante parece no estar del todo contento con las devoluciones del jurado. Específicamente con el puntaje de Karina "La Princesita"



En ese sentido, Brian sostuvo: “Habría que hacerle una nota a Karina y preguntarle a ver qué piensa. Nosotros lo damos todo con Ángela. Hay canciones que hacen que se destaque más uno que el otro. No todas las veces podemos explotar. La gala pasada fue genial. Tanto Ángela desde lo vocal y yo acompañando”.

Y agregó: “La anterior vez me fue un poquito mejor a mí, vamos alternando y tratando de dar lo mejor. Nosotros no pensamos en lo individual, somos un equipo. Que le vaya bien a Ángela es que me va bien a mí y al revés también”.



“No esperaba algo más de Karina en la última gala porque el tema era para que se luzca mucho más Ángela, pero sí esperaba en la gala anterior, en la de Abel Pintos, o el cuarteto. Siempre noto que falta algo. Quizás tengo que trabajar más duro. Para que en un tiempo logre que me ponga un diez”, aseguró.