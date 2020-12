Karina la Princesita habló sobre la crisis de Barby Silenzi y El Polaco

La crisis que atraviesan Barby Silenzi y El Polaco que se convirtió en un verdadero escándalo con un polémico audio de Fede Bal sigue dando que hablar. Tanto es así que hasta Karina La Princesita, expareja del cantante, habló de eso.

Fue en Los Ángeles de la Mañana donde la jurado de Cantando 2020 dio su opinión sobre las últimas novedades de esta relación. “No tengo nada para decir de Barby porque la conozco profundamente y sé que es una buena persona. A mí me cae bien porque hemos charlado un montón y lo que más valoro es que mi hija la quiere tanto por el trato que tiene con ella”, dijo la mamá de Sol.



“Sol me cuenta lo que ve en la tele y es mejor que se entere así porque no da que el padre le diga ‘me separé’.”, contó la cantante.

Consultada por las infidelidades del Polaco y sobre su actitud, Karina cerró: “No me meto ahí. (…) Yo no puedo hacerme la tonta y decir ‘nunca fue así’, pero éramos tan chicos que yo no te puedo decir ‘sigue siendo así’ y de saberlo no te lo diría. Es un tema de pareja de ellos, yo no me meto y me parece una falta de respeto opinar sobre su relación porque no me corresponde así yo tenga una hija con él”.