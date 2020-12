Fede Bal habló de la "fiesta" de la que participó "el Polaco" y aclaró los tantos

Hace unos días nada más explotó un escándalo que tuvo varios actores. Por un lado la separación de "el Polaco" con Barby Silenzi luego de que él participara de una celebración en la casa que tiene Fede Bal y donde convive con su novia, Sofía Aldrey en las afueras de Buenos Aires, al norte de la Provincia. Y todo se incrementó luego de que Angel de Brito mostrara los audios que el actor le habría mandado al cantante. Pero hoy, Fede (siempre atento y gentil con este medio) dialogó con CARAS Digital y contó que pasó en su casa.

En los audios que puso al micrófono el conductor de "Los Angeles a la Mañana" se escucha a Bal diciéndole a su amigo: "Venite a casa la pileta esta calentita y hay muchas mujeres", sólo esa parte mostró el periodista sin dejar que el mensaje continúe. Fede en estos días se mantuvo al margen pero ante el llamado de este portal quiso contar su versión.

"Por empezar quiero aclarar que lo que pasó con Barby y el Polaco la verdad no tengo idea del por qué se desencadenó. Es verdad que el Polaco estuvo en casa celebrando con amigos en una, valga la redundancia, celebración que yo quise tener y que mi novia por supuesto estaba totalmente al tanto. Pero estuvo un rato y después se fue lo más campante, como todos los que estuvieron"

"Sobre los audios que mostró Angel la verdad que no lo entiendo y no tengo nada que decir al respecto y creo que no hay nada que aclarar, se ve que se puso celoso porque no lo invité (risas). Que la pileta estaba caliente es verdad, si le pega el sol todo el día, imaginate que va a estar más caliente que fresquita y sobre las mujeres, había tanto de ellas como de hombres, todos amigos y amigas".

"Fue una celebración entre amigos manteniendo la distancia social y cuidándonos. No veo que tenga de malo hacer una reunión con las personas que uno quiere. Creo que sacaron todo de contexto pero la verdad poco me importa. Yo sé muy bien la celebración que tuve y la invitación buena onda que hubo para las personas", cerró Fede con una notable tranquilidad.