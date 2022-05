Karina La Princesita sufrió este sábado un accidente de tránsito en pleno microcentro porteño. Sin ahondar en muchos detalles, la cantante confirmó lo sucedido en redes sociales y dejó en claro el enojo tras el incidente automovilístico.

Karina La Princesita tuvo un accidente en microcentro y expresó su enojo.

Muy enojada porque le chocaron su auto, Karina La Princesita arremetió en redes sociales contra la gente que presenció los hechos y registraron en sus celulares lo ocurrido. En una primera historia, Karina escribió: “A la gente que sacó fotos, Sí, me chocaron de atrás en plena Av. 9 de julio y estoy re caliente”.

Luego varias horas de hacer la publicación, la cantante llevó tranquilidad a sus fanáticos y con un nuevo posteo les aclaró que no fue algo muy grave. “Todo está bien, nada grave. Gracias por los mensajes”, comentó en su publicación sin entrar en detalles de lo ocurrido.

Karina La Princesita tuvo un accidente en microcentro y expresó su enojo.

Karina La Princesita le dio su apoyo a Tini Stoessel

La compositora de “ Corazón mentiroso” y “Pirata” usó sus redes sociales para extenderle su apoyo a Tini Stoessel que está ahora en Buenos Aires en su gira musical. La cantante compartió algunos cortes del nuevo video de Tini y con ellos una frase que deja claro que está con ella.

Karina La Princesita tuvo un accidente en microcentro y expresó su enojo.

“La sigo desde que era una nena, pero hoy, esta mujer me sigue llegando al alma”, y agregó “El domingo ahí de una”. Tini sorprendió el pasado jueves con un tema lento llamado “Carne y Hueso”, una canción para cantar a grito herido.

“Jugando a ser fuerte para convencerme de que ya me olvidé de ti”, canta Tini en una parte de la canción que, de manera intencional, Karina La Princesita compartió en sus redes. El despecho sigue rondando la vida de Karina, quien hace solo una semana había escrito que no se puede dar de lo que no se tiene y ella tiene mucho amor para entregar.