Karina Mazzocco aprovechó sus vacaciones para realizarse un cambio de look y el resultado sorprendió a sus seguidores. La conductora de “A la tarde”, el ciclo de América TV, compartió en su cuenta de Instagram una imagen de su nuevo estilo y pidió la opinión de sus fanáticos.

Karina Mazzocco

Mazzocco optó por un tono rubio platinado y un lacio impecable, un look diferente al que acostumbra lucir: "¿Qué les parece este rubio? ¿Me cuentan?", preguntó en su publicación. Además, aprovechó para agradecer a su estilista: "Disfrutando de mis vacaciones vine a la peluquería de Leo Leiva a sumar luz a mi pelo! De paso una full nutrición y así me fui. ¡Gracias Leo! Siempre me voy súper contenta de tu peluquería!".

Comparaciones y halagos para Karina Mazzocco

Su posteo rápidamente se llenó de “me gusta” y elogios por parte de seguidores y famosos. Facundo Arana la calificó como “La bomba”, Cora Debarbieri le comentó “Hermosa” y Lizy Tagliani también se sumó con un “Hermoso”.

Karina Mazzocco y Rocío Guirao Díaz

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue su gran parecido a Rocío Guirao Díaz. Varios usuarios no dudaron en resaltar que el nuevo color de cabello y el alisado hacían que Mazzocco recordara a la modelo, quien es reconocida por su clásica melena rubia.

El estilo de Karina Mazzocco: siempre marcando tendencia

Más allá de su reciente transformación, Karina Mazzocco es una referente de la moda y suele marcar tendencia con cada una de sus elecciones. En un reciente posteo, la conductora compartió una de sus prendas favoritas: una pollera de cuero, que se ha convertido en un must-have del guardarropas.

Karina Mazzocco

Esta prenda, que ha sido protagonista de colecciones de Alta Costura de Yves Saint Laurent, es ideal tanto para el día como para la noche. Mazzocco la eligió para el egreso de su hijo Malek, combinándolo con una camisa blanca anudada a la cintura, sandalias de charol negra y un maquillaje luminoso y natural.

Con su cambio de look y su inconfundible estilo, Karina Mazzocco sigue dando de qué hablar y reafirma su estatus como una de las figuras más elegantes de la televisión argentina.

N.L