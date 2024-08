Karina Milei y su devoción por los animales: la historia de Coco, su mono preferido

Karina Milei siente un amor inmenso por los animales. Una devoción que la lleva a comprometerse a pleno, siempre. Y es que esta vez, la hermana del presidente Javier Milei compartió un tierno momento junto a animales rescatados, de la mano de la Fundación Zorba y la de su presidenta Isabel de Estrada.

“No la conocíamos a Karina. Vino a través de una amiga con interés de conocer el lugar y qué hacíamos con los animales rescatados. Ver los galgos, los caballos, y a Coco, un mono que tiene una historia muy particular", contó de Estrada.

Karina y "Coco", el monito rescatado.

Cómo fue la visita de Karina Milei

"Creo que, por primera vez, tenemos un presidente y secretaria de gobierno que realmente tienen una pasión por los animales porque de chiquitos vivieron con animales y ganas de ayudar. Y no es casual que, hace 10 días, el vocero presidencial anunciara que, por primera vez, cazadores completamente ilegales fueran presos”, agregó Isabel de Estrada, anfitriona de una jornada tan distendida como prometedora en su casa y santuario de caballos rescatados.

Allí, la hermana y mano derecha del mandatario participó de un almuerzo patrio sin carne, el fin de semana del 17 de agosto, en compañía de un grupo grande de amigas, también amantes de los animales y vinculadas a refugios.

Karina junto a los galgos de la Fundación Zorba

“Una sociedad se mide por la manera en que su población trata a los animales y en general, cuando hay problemas de animales, maltrato animal. pienso que existe un problema humano detrás. Entonces celebramos un gobierno, más allá de la política, que no tiene nada que ver con esto, que puede hacer una cantidad de cosas al interesarse y tener ese amor por los animales. Celebramos que por primera vez alguien se interesa y vaya a visitar a un animal como Coco, que tiene serios problemas y no puede vivir de otra manera”, expone la periodista, testigo de la interacción de Karina durante una comida informal entre perros, gatos y el adorable monito, rescatado en muy mal estado a través de UFEMA y con la ayuda de la organización “Pájaros Caídos” fue dado en tránsito hasta llegar a fundación Zorba.

La hermana de Milei en el santuario de caballos.

La historia del monito "Coco"

“Coco fue una emoción colectiva porque fue tanto lo que lo había deshecho, huesos rotos, mal soldados y sin colmillos, con una manito paralizada. Vive en nuestra fundación porque no puede vivir en otro lugar, no puede estar afuera ni un minuto solo. Mucha gente lo viene a conocer. Pero lejos de ser una mascota, yo lo considero un embajador de su raza. Y lo muestro para que eso no le suceda a ni un mono más y para que la gente sepa", agregó de Estrada.

La visita de Karina junto a un grupo de amigas e Isabel de Estrada.

"La gente ignora toda la cantidad de cosas que suceden con los animales y que implican maltrato, como yo en algún momento. Lo llamo: descorrer velos. Que Karina Milei lo pueda ver, es hermoso”, asegura la presidenta de Fundación Zorba. Además, dice reconocer enseguida a las personas como ella, que vibran con los animales. “La felicidad que tenía Karina era increíble y realmente es alguien que le gusta estar con los animales. Tenía la sonrisa permanentemente dibujada, un cariño y una entrega muy fuerte con ellos”, destaca.

El encuentro con "Coco".

Dueña de Thor, el nuevo integrante de la familia presidencial -un Boyero de Berna que recientemente adoptó y ya paseó por la Casa Rosada- Karina pasó tiempo de calidad con los caballos del santuario. Especialmente con Galán, rescatado por @entrecaballosok que antes de su llegada al lugar era “piel y huesos” y hoy sólo recibe genuino amor.

También lo hizo con Estrellita, “una yegua que tiraba de un carro y ahora está con nosotros. En la época de Mauricio Macri, yo estaba peleando por las carreras de galgos y hubo una intención, cuan do hicieron un programa en la ciudad de mascotas, pero no pasó de eso”, cuenta Isabel.

La felicidad de Karina.

Pero no todo quedó en juegos y compañía canina. Karina -amante confesa de los animales desde chica igual que Milei- y sus amigas hicieron tejer un mono de lana con el nombre Coco y se lo regalaron a su anfitriona. Que le devolvió la gentileza con su libro “Aullidos en el viento”, cuentos de galgos rescatados con toda la problemática de los animales y el universo de la gente que los protege.

Texto: Sabrina Galante.