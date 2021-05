Kat Dennings, de WandaVision, se comprometió con el cantante Andrew W.K

Kat Dennings, quien encarna a la científica Darcy Lewis en WandaVision y en las películas de Thor, anunció su compromiso con el músico Andrew W.K. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 4.5 millones de seguidores, la actriz mostró fotos junto a su pareja y el hermoso anillo que confirma la novedad.

“No se preocupen, sí acepto”, escribió Kat junto a tres imágenes en donde muestra su sortija y otras fotos en donde besa a su prometido.



El compromiso se dio a pocos días de que Dennings y Andrew confirmaran su noviazgo. De hecho, la dupla hizo público su romance a principios de este mes cuando publicó dos fotos en solitario del músico en su Instagram, subtituladas con un emoji de corazón. También tomó una selfie de Andrew, cuyo nombre completo es Andrew Fetterly Wilkes-Krier, besando su frente mientras hacía pucheros a la cámara.



Vale destacar que la actriz de Marvel es muy reservada sobre su vida íntima y poco se sabía sobre su pasado amoroso: "No comparto la mayoría de las cosas y no es porque tenga secretos ni nada, es solo que he descubierto que cuando he compartido cosas muy personales se siente un poco asqueroso ", dijo en una nota con ET Online. "Hay algo acerca de dejar entrar a una gran cantidad de personas en tu vida que depende de tu personalidad. Algunas personas no tienen ningún problema y son una especie de libro abierto y acabo de aprender a lo largo de los años no me siento bien. Pero cualquier detalle sobre mi vida personal, ahora lo he guardado para mí solo porque simplemente no se siente bien", cerró la joven intérprete.