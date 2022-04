Instagram

Un nuevo duelo llegó a El Hotel de los Famosos. La competencia estuvo codo a codo entre Kate Rodríguez y Matilda Blanco. Entre una de las dos estaba el nombre de la segunda eliminada por competencia del reality.

Previo al duelo, el Chino Leunis y Pampita hicieron un sondeo a los competidores sobre a qué duelista apoyarían para continuar dentro del juego y la mayoría eligió a Matilda Blanco.

A puro llanto, Matilda Blanco logró vencer a Kate Rodríguez en un desafío de destreza, rapidez y fuerza. La experta en moda fue la primera en subir hasta la “H”, donde la esperaba la tarjeta del hotel y asegurarse con ella, una semana más dentro del reality.

Matilda Blanco venció a Kate Rodríguez y es la nueva eliminada de El Hotel de los Famosos.

“¡Qué impresionante! Yo jugué con ventaja, porque jugué con ellos (sus compañeros) y con Dios. Hoy le pedí a él que me dejara terminar. Le doy gracias a muchas mujeres que necesitan motivación y apoyo. A ellas siempre les digo que terminen lo que empiezan, que no abandonen, que no se vengan abajo”, dijo Matilda en medio de las lágrimas. Y agregó: “Era para mí tan importante hacerlo, que Dios me dio el premio, me dio la sorpresa de llegar hasta el final".

“Yo le quiero agradecer a Kate por ser una rival tan digna. El desafío es siempre con el mejor. Si uno se va perdiendo con el mejor, es algo digno digno, pero ahora, llegarle a ganarle a Kate, no me lo esperaba”, agregó la experta en moda sin poder contener el llanto.

Esto dijo Kate tras ser vencida por Matilda Blanco

“No tengo nada de bronca. Me emocionó mucho ver a Matilda y ver cómo se refleja el aliento de los otros. ¡Está muy bien eso!”, expresó Kate al ser consultada sobre la victoria de su rival

“Diste lo mejor de ti”, le dijo Kate a Matilda Blanco. “Yo la verdad no la estaba pasando bien. Esto es lo mejor. Di lo mejor de mí, jugué desde el día uno y ya está. No tengo más nada para dar. Un poco me desgasté pasando situaciones y sabía que hoy iba a ser mi último día”, agregó la participante de El Hotel de los Famosos.