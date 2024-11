El carisma y la actitud de Juana Viale siempre se vieron reflejadas en la moda y los estilos que siempre elige. La conductora sabe cómo ponerse un hermoso vestido de gala, o un cómodo atuendo para turistear por lugares inhóspitos y hacer divertidas actividades. Sin embargo, también fue vista descalza en diversas ocasiones. Finalmente, y sin pelos en la lengua, reveló que lo hace diariamente y tiene un contundente motivo.

Juana Viale contó el motivo por el que no usa calzado diariamente

Juana Viale fue invitada, el pasado lunes, al streaming de OLGA. Nati Jota decidió que sería una buena compañera por una mañana, y le hicieron una divertida entrevista donde habló de todo y reflexionó sobre la actualidad. Sin embargo, en cuanto llegó al estudio, llamó la atención lo bien vestida que estaba, pero cómoda, y el hecho de que se encontraba descalza. Si bien en los almuerzos siempre se la ve con un vestido elegante y hermosos zapatos, la periodista deportiva lo primero que destacó fue que no tenía calzado, y la nieta de Mirtha Legrand se echó a reír. Sin dudarlo, explicó el motivo por el que se encontraba así.

Luego de que Nati Jota notara que no llevaba calzado, la conductora exclamó: "¡Sí! ¿Tengo las patas muy sucias?". Seguido a esto, mostró la planta de su pie para las cámaras, y no pudo evitar la vergüenza. “¿Por qué estás en patas? ¿Te quedaste así cuando llegaste?”, le consultó la influencer. Ante esto, Juana Viale aclaró que decidió esta vestimenta para todo su día: “No, no... Vine en patas. Salí así hoy...".

"Es algo que frecuento porque me gusta...Hoy salí así... Me desperté, me bañé, me fui a llevar a los chicos al colegio en patas y vine para acá. Estacioné y caminé", expresó con total comodidad. Los compañeros le consultaron si había manejado de la misma manera, y ella lo afirmó. "Me gusta estar en patas... No me da cosa la calle ni la mugre, hay cosas peores ¿No es más relajado estar en patas?”, explicó.

Finalmente, reconoció: “Me ensucio mucho en el teatro porque bailo bastante descalza. Cuando vuelvo a mi casa tengo una mugre importante. Me limpio los pies con una esponjita”. Juana Viale sorprendió a todos con este disgusto suyo por el calzado, pero provocó risas en el estudio y sus seguidores. El momento quedó grabado como uno de los más insólitos en OLGA, pero rápidamente los influencers la aceptaron y coincidieron con su causa.

A.E