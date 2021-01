Kourtney Kardashian le puso fin a la soltería

Lo que comenzó como una amistad con el correr del tiempo se transformó en amor. Hoy Kourtney Kardashian y Travis Barker ya no se ocultan y decidieron hacer una escapada romántica para dar rienda suelta al nuevo amor.

La celebridad internaional y el baterista se conocieron en 2015. Vivieron en la misma comunidad en Calabasas, en California y ahí comenzó el vínculo. El músico de 45 años, incluso hizo algunas breves participaciones en el reality Keeping Up With The Kardashian, pero hasta ese momento nada sucedía entre ellos.

La empresaria de 41 años y su galán cada vez estaban más unidos y cuando les preguntaron si entre ellos había algo más, él fue contundente: "La amo a muerte. Amo a su familia a muerte. Pero sí, sólo amigos".

Sin embargo, las miradas entre ellos cada vez fueron más intensas y el sentimiento más profundo. Finalmente, decidieron dejar la amistad de lado y convertirse en novios.

Ahora, la pareja está despidiendo la soltería en un viaje a Palm Springs, California donde Kris Jenner tiene una casa. Ahí se los vio muy románticos en la piscina de la residencia.

Pero sólo publicaron algunas imágenes y no muestran que están de novios. Tal vez, al regreso del viaje, confirmen la noticia.