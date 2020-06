La reacción del Kun Agüero cuando le preguntaron si su novia era "tóxica"

Sofía Calzetti, novia de Kun Agüero, está en el centro de la escena después de la polémica acusación de Gianinna Maradona por no incluir a su hijo Benjamín en el cumple del deportista.

Pero en medio de la polémica, el deportista hizo frente a las versiones de que su pareja es "tóxica" mediante un vivo plataforma de streaming Twitch en el que le contestó a sus seguidores.

“¿Por qué 'la toxic'? ¿Qué es ‘la toxic’? ¿Es como que es rompe? No, no, no. Están equivocados. Ustedes tiran tantas cosas raras que yo quiero saber”, dijo el deportista ante la consulta de sus seguidores.

Luego, al entender que "toxic" se refería a una novia extremadamente celosa, el futbolista aclaró: "¿La que te cela? ¿Qué me cela de qué? ¡Estás loco! Es más, quiero que me cele. de vez en cuando. Pero no, para nada, muy bien".