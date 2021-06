Kylie Jenner y Travis Scott, reconciliados: la foto que lo comprueba

Semanas atrás Kylie Jenner y Travis Scott volvían a ser noticia por las versiones que indicaban que la expareja había decidido retomar su romance. La hermana de Kim Kardashian había viajado especialmente a Los Ángeles para celebrar el cumpleaños del rapero y padre de su hija Stormi. Allí se los pudo ver muy cerca alimentando los rumores.

Pero lejos de permanecer por mucho más tiempo en las sombras, fue Kylie quien decidió blanquear la reconciliación con Travis a través de su cuenta oficial en Instagram.

Con una foto en donde el rapero aparece abrazando por detrás a la empresaria de Kylie Cosmetics, el regreso quedó oficializado en las redes. "24 horas en Nueva York", tituló Jenner junto a la foto.

Kylie y su hija viajaron hasta Nueva York para acompañar a Travis en un día muy importante para él, ya que recibió el premio Parsons Table Award en la gala anual organizada por la universidad The New School. En dicho evento, Jenner y Scott posaron juntos en la alfombra roja, demostrando que están más unidos que nunca. Además, al recibir el premio, Travis no pudo evitar dedicárselo a la joven: "Wifey (esposa), te quiero mucho".

Las señales de Kyie y Travis camino a la reconciliación

Previo a estos gestos, el músico había demostrado el aprecio que siente por la joven de 23 años al felicitarla en sus redes por el Día de la Madre en los Estados Unidos.

"De todas las cosas especiales de la vida, las grandes y las pequeñas, el amor, la rabia y la ternura de una mamá es el más especial de todos ellos", le dedicó a Kylie junto a fotos con su hija Stormi.

VO