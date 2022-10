L-Gante contó cómo sigue su relación con Wanda Nara y le dedicó unas palabras a Icardi

L- Gante habló sobre su relación con Wanda Nara después de los rumores de romance. El músico dio un móvil en Intrusos donde también dedicó picantes palabras para Mauro Icardi.

En primer lugar, L-Gante contó cómo sigue el vínculo con Wanda Nara, quien se fue a Estambul para reencontrarse con sus hijos. El cantante aseguró que la empresaria lo aconsejó sobre su carrera durante su estadía de un mes, donde forjaron una linda amistad que generó controversia.

"Me aconsejó para bien. La extraño como a cualquier persona que pasaste tiempo y se ha ido lejos. Cada uno tiene su vida. Yo soy una persona que con entender me basta. Tenemos todo menos drama. Hay que vivir nomás", dijo el artista.

Luego, se refirió a la posibilidad de tener un encuentro con Wanda en el exterior, en Estambul otro lugar. "No es algo que me pregunto mucho, me llevo bien y estamos al habla. Si pinta, pinta. Somos muy buenos amigos. Amigos que se llevan muy bien. Hablamos de vez en cuando", aclaró.

Qué dijo L-Gante sobre Mauro Icardi

Días atrás, trascendió la noticia de que Mauro Icardi se habría querido comunicar con L-Gante mediante Instagram, en medio de los rumores de romance con Wanda Nara.

De acuerdo a lo que informaron en A la tarde, el futbolista envió un mensaje al músico que luego borró.

Sobre esta posible conversación, L-Gante fue contundente. " No nos comunicamos me había aparecido pero no llegó a haber comunicación. Parecía pero no vi ningún mensaje. Como que tenés un chat pero no tenés mensaje. No tengo nada que hablar, de fútbol. Que me dedique un gol. Lo uso en la Play", aseguró entre risas haciendo referencia a los juegos de la conocida consola.