Los 4 looks tendencia de los '90 de Griselda Siciliani como Zulema Yoma en Menem, la serie

"Menem, la serie" relata la vida personal de Carlos Saúl Menem como también su paso por la presidencia y su controvertido gobierno, que es recordado hasta el día de hoy. Un personaje clave en la ficción es el que interpreta Griselda Siciliani. La actriz se pone en la piel de Zulema Yoma, quien fue esposa del líder político y es madre de Zulemita y Carlos Menem Jr.

Además de su interpretación, la artista muestra los atuendos típicos de la época. Precisamente, 4 looks fueron los que más llamaron la atención de los espectadores.

Cuáles son los looks clásicos de los '90 que lleva Griselda Siciliani en Menem, la serie

Griselda Siciliani es la encargada de personificar a Zulema Yoma en la nueva serie biográfica de Carlos Sául Menem, que ya se encuentra disponible en Prime Video. Por esta razón, la artista pertenece al reparto principal de la historia junto a Leonardo Sbaraglia, quien hace del expresidente.

A lo largo de los seis capítulos, la actriz luce diferentes vestuarios que solía usar Zulema en aquel entonces. Desde piezas sofisticadas a looks más casuales para el día a día. De hecho, uno de ellos está compuesto por una camisa de una reconocida firma, que en los años '90 causaba furor.

Se trata de una prenda de seda, diseñada por Gianni Versace, de estilo sofisticado y maximalismo bastante común en aquella época. Además, su corte holgado y fluido refuerza la estética retro y glam que se buscó para recrear esta escena.

Griselda Siciliani como Zulema Yoma en Menem, la serie.

Otro look que llamó la atención es el tapado de piel que luce Griselda Siciliani en una de las tomas junto a su compañero Leonardo Sbaraglia como Menem. Este abrigo de piel sintética y diseño animal print fue otro ítem típico de la moda noventosa. Su uso reflejaba lujo, poder, estatus y sofisticación en aquellos tiempos y Zulema Yoma lo sabía.

Esta pieza encajaba a la perfección con el espíritu de la época: exagerado, llamativo y aspiracional. No solo lo usaban integrantes del entorno familiar del riojano, sino también figuras destacadas del espectáculo argentino.

Menem, la serie

En otra de las escenas, Griselda Sicliani lleva otro look muy representativo de los '90. Se trata de un conjunto deportivo y urbano en color celeste. La campera de corte amplio y estilo vintage con cierre hasta el cuello demuestra que en aquellos tiempos la ropa para hacer deportes formaba parte de la vida cotidiana de la sociedad.

Menem, la serie.

Por último, este personaje también lleva un traje elegante que supo ser tendencia. El mismo está compuesto por una chaqueta con botones y una falda de raso texturado con acabado tornasolado en tonalidad celeste. Al mismo lo combinó con una camisa blanca por debajo y unos accesorios dorados.

Menem, la serie

De esta manera, Griselda Siciliani no sólo muestra cómo era la relación de Zulema Yoma con Carlos Saúl Menem, sino que también refleja el estilismo propio de la época y destaca las tendencias que se llevaban en 4 looks en particular.