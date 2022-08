L-Gante demostró su generosidad: va a sorprender a muchos niños en su día

El domingo 21 de agosto se celebra el Día del Niño en Argentina y no es secreto para nadie que no todos los padres pueden comprarle un regalo a sus hijos. Es por eso que L-Gante tuvo la iniciativa de comprar juguetes para sorprenderlos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, L-Gante compartió una postal donde se ve todo lo que compró y expresó: "No es droga, ni alcohol, ni armas, son juguetes. El domingo cuando llegue a Argentina voy a pegarme unos giros por un par de lugares dejándole un par de obsequios a los niños. Gracias a la Mafilia por hacer los movimientos".

La publicación de L-Gante.

Como el artista se encuentra de gira fuera del país, fue Tamara Báez la que se encargó de hacer todas las compras junto con algunos amigos que la acompañaron y la ayudaron, es por eso el agradecimiento del cantante a quienes hicieron posible que tenga los juguetes listos para cuando vuelva.

Desde sus redes, Tamara Báez compartió una postal junto a su hija en medio de todos los regalos que compró L-Gante y agregó: "El domingo vamos a estar repartiendo. Jami ya se agarró un micrófono". La niña se adueñó de uno de los juguetes que se repartirán durante la jornada del domingo.

La publicación de Tamara Báez.

L-Gante cumplió uno de sus más grandes sueños

El cantante está de gira por Europa y en París no podía perderse de visitar la famosa Torre Eiffel. Pero para sorpresa de muchos, L-Gante no solo com partió la postal con la estructura de fondo, sino que dio a conocer que cuando era niño soñaba con conocerla.

"Una vez cuando era más Wachin había editado una foto así con el fondo falso jajaja", escribió el cantautor en el pie de foto de la publicación en su Instagram. De esa forma dejó en claro, una vez más, que los sueños se cumplen.