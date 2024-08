L-Gante acaba de estrenar su nuevo álbum, Celda 4. Luego de haber pasado tiempo en la cárcel, el cantante de cumbia 420 estrenó este álbum en el que narra su experiencia, también habla de las personas que lo acompañaron en ese momento y hasta incluye una emotiva canción de amor.

En una entrevista que dio hoy en Perros de la calle, el músico habló de su presente, su postura frente a los prejuicios que muchas personas tienen en torno a su origen popular y también recordó la importancia de mantenerse humilde frente a la arrasadora fama que está viviendo desde muy joven.

Además, Elián Valenzuela detalló cómo fue el viaje que hizo recientemente a Europa, al cual llevó a su hija, Jamaica, y también a su expareja, Tamara Báez y al actual novio de la joven. En su diálogo con el medio, dio los detalles de cómo resultó el viaje con familia ensamblada.

Cómo fue el viaje de L-Gante junto a Tamara Báez y su actual novio.

El grupo recorrió grandes ciudades como París y Barcelona y el cantante reconoció: "Me abrió mucho la mente ese viaje, porque claro, hay que decir que invité a Jamaica, a su mamá y la pareja de su mamá y mi mamá también por las dudas si yo salía a bailar con ellos"

"La gente me lo ha dicho mucho por mensaje, por comentarios, me han reconocido que no es habitual. Se ve que está bien", reveló L-Gante sobre su decisión y luego recordó cómo fue el viaje: "Lo primero, Jamaica re contenta en todos los tiros. Y encima, todos cómodos, súper felices".