Elian Ángel Valenzuela, más conocido por su nombre artístico “L-gante”, había comenzado su año a puro amor al presentar a Candela Arizaga como su nueva novia en sus redes sociales. La joven es influencer y modelo proveniente de la ciudad de Rosario, Santa Fe.

No obstante, en abril de este año, el periodista Juan Etchegoyen había asegurado la ruptura del vinculo entre el ex de Tamara Báez y la influencer: “La relación de Elián y Candela está rota, por lo menos a esta hora. Pregunté si esto es definitivo y me dijeron que sí. Candela sospecha de varias infidelidades y decidió dejarlo y le habría dicho algo así como ‘a mí no me vas a hacer lo mismo que le hiciste a Tamara’" contó en su ciclo de streaming "Mitre Live".

L-gante y Candela Arizaga

Así, en medio del Wandagate y la crisis con su pareja, se vio al cantante de RKT muy cercano a Wanda Nara y comenzaron los rumores de una posible reconciliación entre ambos. Wanda y el cantante de cumbia 420 se encontraron en un conocido boliche de Buenos Aires y compartieron interacciones a través de las redes sociales.

Sin embargo, recientemente, L-gante compartió una serie de Stories en su Instagram mostrándose con su actual pareja, Candela Arizaga, destruyendo los posibles rumores de una relación con la empresaria argentina. Así, el cantante le reveló a la periodista, Marcia Frisciotti, cómo se encuentra actualmente su vida amorosa.

L-gante y Candela Arizaga

L Gante habló sobre su relación con Candela Arizaga

L-gante sorprendió a sus miles de seguidores publicando una serie de stories en Instagram con Candela Arizaga, con quien se había separado meses atrás. Así, el cantante compartió una foto junto a la modelo tomando mate.

Asimismo, el compositor de RKT publicó un video de la influencer hablando por teléfono, mientras de fondo se vislumbra el partido del seleccionado argentino contra Francia en los Juegos Olímpicos en Paris.

L-gante y Candela Arizaga

Tras publicar esta serie de historias junto a la influencer, Marcia Friscotti le consultó al reconocido cantante de RKT “¿Volviste con Cande?”. Así, según la periodista, la respuesta de L-gante fue contundente: “Nunca me fui”.

Entonces, el ex de Tamara Báez demostró que los rumores de un posible romance con la empresaria argentina son solamente de la farándula, Asimismo, L-gante reconoció que sigue estando en un vinculo amoroso con la modelo e influencer, Candela Arizaga.

