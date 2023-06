Se van a cumplir dos semanas desde que L-Gante quedó bajo arresto y su vida podría cambiarle de nuevo para siempre, pues podría enfrentar prisión de hasta 15 años por los delitos que es acusado: privación ilegítima de la libertad, tenencia de estupefacientes, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

En medio del arresto en la DDI de Quilmes, LAM publicó en su cuenta de Twitter de forma reciente que la casa de Elián Valenzuela fue “vaciada”. Lo peor de todo, es que los vecinos del country conde el cantante de Cumbia 420 vivía al momento del arresto, podría quedar inhabilitada para una posible futura llegada del artista, en caso tal de que llegue a quedar libre.

L-Gante.

“Vaciaron la casa que alquilaba L-Gante Están juntando firmas para que el cantante NO vuelva al barrio en caso de quedar libre. Ampliaremos”, informó LAM, programa de Ángel de Brito, con un video que sería el de la lujosa casa del artista.

Según una investigación de Radio Mitre, la casa en la que vivía L-Gante antes de ser arrestado está en el “Country Club Atlético Banco Provincia de Buenos Aires, el cual se encuentra ubicado en la localidad de Francisco Álvarez” y sumó: “El predio cuenta con alrededor de 1700 viviendas dentro del barrio privado, de las cuales tan solo 900 son para vivir de manera indefinida”.

Se complica el panorama para L-Gante

Durante la semana se conoció que la salud de L-Gante había desmejorado y una ambulancia del SAME debió entrar para intervenir.

"Se pidió colaboración con el SAME para que venga en carácter de suma urgencia ya que cuando lo estaba entrevistando lo noté pálido y desvariaba en algunas de las cosas que me decía… Es preocupante porque nunca lo vi así, encima de la edad qué tiene, no es una persona mayor, comentó en su momento Cipolla sobre la salud de L-Gante.

A esto se le suma, que Gastón Torres, a quién L-Gante habría amenazado, declaró y ratificó, luego del video presetando por la defensa de Elián, que había subido al auto del artista bajo amaneza y dio mayores detalles que hasta el momemento no se habían aportado a la causa.

Conflicto colateral.

"Más allá de que no ha sido formalmente condenado aún, hay al menos dos expedientes más en los cuales también se denunció a Elián Valenzuela portando armas de fuego, lo cual no hace más que conglobar una idea cuanto menos lógica de que el individuo está acostumbrado a ser el vaquero del lejano oeste", dijo el demandante contra L-Gante.

