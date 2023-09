Elián Valenzuela fue liberado el 8 de septiembre después de estar 100 días presos en la DDI de Quilmes. L-Gante fue acusado por privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia de armas. El cantante de cumbia 420 estuvo en Red Flag y contó cómo fue su paso por la cárcel.

Grego Rossello recibió a L-Gante y le preguntó cómo vivió durante 100 días preso. El cantante tuvo varios momentos en donde lo iban a liberar, pero se hacía esperar hasta que llegó el momento.

El día que L-Gante salió en libertad, su manager tenía contacto seguido con él, y cuando le dio la noticia de que salía, cómo en repetidas oportunidades, el no le creyó. Ante esto, él contó: “Esa vez fue verdad. Me pegué un bañazo. No me afeité porque no le creía”, dijo el cantante de cumbia 420, mientras todos lo acompañaban entre risas.

L-Gante y los detalles de su estadía en la cárcel

En Red Flag, con Grego Rossello, L-Gante contó: “Me quedaba tranquilo e invertí todo ese tiempo que había de sobra en algo. La música me sirvió”. Luego, el conductor le preguntó cómo fue el trato de los demás detenidos: “Me trataron re bien. Uno se imagina que va haber algún verdugo que te quiera decir alguna boludes para hacerte sentir incomodo, pero no”, reveló.

Durante los 100 días que L-Gante se dijo que era un preso VIP, y que tenía hasta sillones dentro de la celda, a lo que el desmintió y contó: “Los primero días me hice un colchón con ropa y frazadas”, reveló en cantante de cumbia 420 a Red Flag.

