L-gante rompió el silencio luego de los disturbios en los que se lo involucró

Instagram

"Yo estaba viniendo para el barrio y hubo una secuencia de que hubo un gato por los techos", comenzó relatando L-gante en una entrevista con El Trece, para intentar explicar que un sujeto intentó entrar a robar a su casa y a las de los vecinos, creyendo que estaban vacías, y aunque el cantante no estaba en ese momento, después lo fue a buscar.

Cuando fue consultado por los rumores de que llevaba un arma, L-gante respondió: "Hay veces que dejo la marihuana para no llevármela en el auto porque me paran los policías, no porque tengo cara rara, sino para pedirme saludos; por eso yo no puedo", haciendo referencia a que tiene cuidado de lo que lleva consigo para evitar problemas.

L-gante

Con respecto al yeso que lleva en su brazo izquierdo, L-gante reveló que nada tiene que ver con esos incidentes, sino que se fracturó subiendo una escalera cuando iba a buscar a un amigo. Se golpeó y no le dió importancia, pero al otro día, al ver que el dolor persistía, fue al traumatólogo donde se enteró que se había fracturado dos dedos.

"Que hablen lo que quieran , me la tiran a mi para ver si pueden lucrar algo", "Yo soy consciente de lo expuesto que estoy en estos días", "A la gilada ni cabida", fueron algunas de las frases que lanzó L-gante demostrando que a él no le interesa lo que digan, porque sabe lo que hace y se definió como "un muchacho que está lidiando seriamente con todo".

Por último, L-gante reconoció que, desde que adquirió el reconocimiento de su público, tiene que aprender a no meterse cuando pasan estas cosas, ya que después se dicen muchas cosas que no son ciertas. Según sus palabras: "Es una cosa de locos estar en mi lugar".