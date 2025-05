L-Gante rompió el silencio tras reconciliarse con Wanda Nara: "Tenemos una charla pendiente"

L-Gante y Wanda Nara volvieron a verse durante un asado por el Día del Trabajador. Pasarían pocos minutos desde que la cámara los capturó para que la postal familiar recorriera las redes sociales, dando cuenta así de la reconciliación.

Los artistas habían estado peleados debido a presuntas diferencias irreconciliables de Wanda Solange hacia el estilo de vida de Elián Valenzuela. No obstante, luego de varias semanas sin mostrarse en público juntos, decidieron volver a darse una oportunidad.

Wanda Nara y L-Gante vuelven a estar juntos

Qué dijo L-Gante tras reconciliarse con Wanda Nara

L-Gante, por su lado, luego de su escandaloso reencuentro con la empresaria salió a dar explicaciones a los medios de los motivos de su reconciliación. “Volvió Wanda. Me queda una charla pendiente ahora cuando vuelva a casa”, comenzó anunciando el músico.

“¿Cómo fue que volvió Wanda?”, inquirió una periodista que se encontraba a pocos pasos de la ventilla del auto desde donde el cantante dio su entrevista. “Fue una sorpresa, estaba yendo a mi casa y cuando llegué ella ya estaba ahí”, explicó el intérprete de “Bar”.

Wanda Nara y L-Gante juntos durante el Día del Trabajador

Él confesó que no hubo espacio aún para una charla profunda con la empresaria, pero que ese momento llegará pronto. “No nos enfocamos en ninguna discusión ni ninguna charla porque ayer estaba Jamaica, pero en algún momento va a haber”, continuó relatando el ex de Tamara Báez.

“Los sentimientos no cambian nunca por ningún acto de los dos, pero obviamente hay que tratarlo”, sumó sobre el motivo de su distanciamiento con Wanda. Luego aprovechó para lanzarle un "palito” a su actual novia, sobre lo que le habría hecho pasar. “Imaginate que te dejan, te acusan de un montón de cosas y a la semana vuelven como si nada, es raro”, se defendió L-Gante.

Wanda Nara y L-Gante

En diálogo con Intrusos, el conductor Rodrigo Lussich le preguntó al cantante sobre su estado de salud, a lo que el artista le respondió que se encontraba en buenas manos. “Estoy atendiendo mucho esa parte de mi vida. Me estoy tratando para que nada empeore y todo vaya bien”, cerró.

C.G.