L- Gante tuvo un picante mano a mano en LAM sobre Wanda Nara: "No se puede hablar mucho"

L- Gante tuvo un picante mano a mano con Ángel de Brito en el que habló sin tapujos sobre su relación con Wanda Nara.

Aunque respondió todas las preguntas del periodista en LAM, el músico mantuvo una curiosa reacción cuando le preguntaron por su vínculo con Wanda Nara.

Primero, confirmó que el contacto por ella fue por Instagram cuando ella lo arrobó en una historia por la canción de Tini Stoessel. "Ahí yo le escribí", aseguró.

Pero ante la pregunta de De Brito si son pareja o no, L-Gante se mantuvo esquivo. "No pasó nada. No quiero que salga nada de mí. Buscan que diga algo. No se puede hablar mucho, de una persona que estás hace un mes. Dejame hacer historia y te cuento más adelante", dijo dando a entender que hay algo más que una amistad.

"Hace un mes que están viendo qué pasa", le retrucó Ángel y él respondió: "Uno le hace tiempo a las personas que te hacen bien. Me dijeron que hacemos marketing. Nunca hice marketing en mi carrera".