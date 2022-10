L-Gante y los 10 datos que tenés que saber sobre el cantante del momento

Elián Valenzuela es conocido en el mundo del trap como "L-Gante" y actualmente está en boca de todos. No sólo por su música sino por su vida personal. Separado de Tamara Báez, con quien tiene a su hija Jamaica, actualmente el cantante anda en boca de todos por un supuesto romance con Wanda Nara.

Por este motivo, hacemos un recorrido sobre la carrera del referente de la "cumbia 420" para conocer cada detalle de su vida.

¿Quién es L-Gante?

El joven lanzó su primer tema, cuando tenía 15 años. Oriundo de General Rodríguez, el trapero aseguró que sus comienzos fueron con un micrófono barato y una computadora del gobierno. Fue en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner donde se implementó el programa Conectar Igualdad, que entregaba a los estudiantes una computadora, beneficio que se interrumpió al finalizar su mandato.

L-gante

La hoy vicepresidenta del país, hizo una visita al partido de Lómas de Zamora dado que está reflotando ese programa de tecnología para todos y ahí se refirió al reconocido trapero L Gante: "Les recomiendo que lo escuchen. Con Conectar Igualdad que recibió en 2014 compuso un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en Youtube", aseguró Cristina.

Si bien Elian no culminó sus estudios secundarios y la computadora que entregaba el gobierno ponía como condición que se la quedaran quienes finalicen sus estudios, supo aprovecharla durante el período que la tuvo en sus manos para lanzarse en el mundo de la música urbana.

L-gante y Tinelli

¿Cómo empezó L-Gante?

En 2017, L-Gante lanzó su primer sencillo titulado "A escondidas" a través de YouTube. Pese a este ser su primer sencillo, se considera que su primer éxito fue en 2018 con "El baile de las egresadas", canción que grabó junto a DJ Alan Gómez.

Luego continuó con sus éxitos, "Uno más uno" y "Tik Tok", sencillos que tuvieron millones de reproducciones en las plataformas pero con poco reconocimiento para el artista.

¿Cómo se hizo famoso L-Gante?

En 2020, saltó a la fama tras lanzar L-Gante Rkt en colaboración de Papu DJ, cuyo video musical cuenta con más de 300 millones de reproducciones en la plataforma YouTube. Con esta canción, L-Gante logró posicionarse en el segundo puesto en el Billboard Argentina Hot 100, así como también se hizo masivo gracias a la repercusión que tuvo el tema que describe en detalle el entretenimiento en los barrio marginados en épocas de pandemia.

Caption

El RKT es un género musical derivado del reggaetón que incorpora sonidos de cumbia villera y graves muy potentes. El estilo surgió en en los suburbios a inicios de la década pasada, cuando era conocido como "cumbia mixeada" o "enganchado".

En 2021, L-Gante tomó más relevancia tras su colaboración con Bizarrap, con quién grabó la "L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol. 38" y logró posicionarse en el primer puesto en la lista Billboard Argentina Hot 100, nuevamente.​

¿Dónde nació y de qué barrio es L-Gante?

Este joven es oriundo de General Rodríguez y supo hacerse un nombre y convertirse en uno de los cantante más escuchados en el último tiempo. Es una zona del Gran Buenos Aires ubicada a 55 kilómetros de Capital Federal.

Los primeros años de su vida, L-Gante vivió en el Barrio Malvinas, después se mudó a Villa Arraras y actualmente vive en el Barrio Bicentenario, donde eligió construir su propia casa, detrás de la que comparte con su mamá.

L-gante junto a Wanda Nara en el rodaje de su próximo videoclip.

¿Por qué la gente dice cumbia 420?

Los orígenes de la expresión “420” están vinculados al ambiente del cannabis y que muchos consideran como el código universal para ir a fumar marihuana. “Cumbia 420 es cumbia, reggaetón y marihuana”, según DT.Bilardo, el creador de este género en el que brilla L-Gante.

“Estábamos fumando un poco con Danilo Montana y Perro Primo, haciendo RPM, y dijimos ‘esto es cumbia, reguetón y marihuana, esto es cumbia 420′”,confesaba en una entrevista.

¿Qué significa L-Gante?

“El nombre de L-Gante me lo puso mi mamá diciéndolo irónicamente por la forma en que estaba vestido cuando me levantaba, me despertaba y me iba a grabar. Entonces, así como estaba vestido, ‘¡Qué elegancia, qué elegante!’… era todo lo contrario”, contó el cantante en alguna oportunidad.

¿Cuántos hijos tiene L-Gante?

En septiembre de 2021, L-Gante recibió a su primera hija, Jamaica, producto de su relación con Tamara Báez. “Se va a llamar Jamaica. A mí me parece que el nombre es original. Siempre me gustaron nombres así: ningún ‘María’, ‘Carlos’, ‘Eduardo’” , explicó la mamá de la niña en una entrevista a Teleshow en ese entonces.

L-gante con Jamaica en un show.

Tiempo después L-Gante profundiz sobre el motivo por el que eligió este nombre para la pequeña: “Me lo dio la mamá de un amigo. Más que nada porque me gusta eso… y en Jamaica fuman mucho. Pero antes de todo eso lo elegí porque no lo tiene nadie”, dijo orgulloso el papá.

L-gante y Jamaica.

¿Qué tiene L-Gante en los dientes?

En la cultura hip hop un grill es un tipo de joyería bling-bling que se lleva en los dientes. Los grills están hechos de metal y normalmente se pueden quitar.

Son fundas o placas de metal que se colocan en los dientes. Es una moda que nació en los años 80 en Estados Unidos, y se difundió entre los ghettos, los raperos y luego se extendió hacia todos los ámbitos. Las placas pueden ser doradas, plateadas o de joyas.

L-gante junto al Duki y compañia.

¿Cuál es el tema más conocido de L-Gante?

“RKT”. Publicada en julio del 2020, la sesión con Papu DJ rápidamente se convirtió en la canción más popular de L-Gante hasta el momento por condensar el estilo que se erigió como su esencia en cada sencillo.

¿De qué murió el hermano del cantante L-Gante?

En una entrevista que le brindó a Carmen Barbieri en el programa Mañanísima, Claudia Valenzuela, mamá de L-Gante, contó la dura historia de Sale, quien falleció luego de luchar durante cuatro años con un tumor cerebral.

"Mi hijo murió por un tumor en el cerebro, fueron cuatro años. Pero acá estoy, presente y hay que seguir. Ahora apoyo a gente que le ha pasado casos como a mí, que perdieron hijos. Los escucho", sostuvo la mujer que ahora acompaña bien de cerca el auge de la carrera de su hijo.

"El primer tiempo el dolor, el luto, es terrible. Pero hay que empezar de vuelta y salir adelante. Hay que salir de la cama, salir afuera, ver que hay sol, que hay aire. Más si tenés hijos. Y tener gente que te de fuerza al lado, que te levanten", completó.