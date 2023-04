L-Gante y Tamara Báez protagonizaron una nueva discusión que se volvió viral: "El cacas"

L-Gante y Tamara Báez parecían haber limado sus asperezas y logrado tener un buen vínculo por el bienestar de su hija, Jamaica. De hecho la influencer fue una de las invitadas especiales de la increíble fiesta de cumpleaños que tuvo el artista. Sin embargo, durante la madrugada de hoy, terminó todo mal.

Tamara Báez utilizó la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram para interactuar con los seguidores y allí le consultaron cuándo haría más contenido con L-Gante. "No tengo idea dónde andará el cacas. Pero si lo tienen secuestrado avisen, así ve un rato a la hija", contestó la mamá de Jamaica evidentemente molesta por la actitud de Elián por no ver a la niña por varios días.

La publicación de Tamara Báez.

Seguido a eso, el representante de la Cumbia 420 se hizo eco de las declaraciones de su expareja y decidió compartir en su cuenta oficial de Facebook el número de teléfono de Tamara Báez. "Bien de wachín publicar mi número. Muy de turro no es eso, faltan clases creo. No me llamen más por favor. Jami está durmiendo, Mañana cambio el chip", expresó la influencer en la misma red social.

Eso no es todo, también replicó sus palabras en Instagram y agregó: "Qué necesidad, ¿no? ¿Hago lo mismo? ¿Lo quieren llamar así le piden saludos para sus familiares?". También aprovechó para reclamar: "No aparece nunca y cuando aparece publica mi número, ¿qué le pasa a este pibe?".

Tamara Báez reaccionó ante la mala actitud de L-Gante

Como si eso fuera poco, Tamara decidió hacer lo mismo que su ex pareja y compartió en Instagram una captura de pantalla de la tarjeta de contacto de L-Gante donde se ve su número de teléfono personal. "Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando, tomatelaaaaa", sentenció la influencer.

Es necesario aclarar que mientras todo esto ocurría, L-Gante mostró en sus redes que estaba en su limusina rodeado de mujeres bebiendo y fumando. "Un turro no presume que anda con minas si todos sabemos que hace tres años atrás, las mismas pibas con las que estás ahora te veían, se cruzaban de vereda. No me hagas enojar Elián, las cosas como son. Mucha gira te está haciendo mal papá", manifestó indignada la mamá de Jamaica.

La reacción de L-Gante

No contento con las palabras de Tamara Báez, L-Gante retrucó la apuesta y volvió a compartir el número de su ex pareja en Facebook, aún sabiendo que Jamaica estaba durmiendo y la instagramer había pedido que por favor la dejaran de llamar por ese motivo.

"Bueno chicos, si querían mi número, ahí lo volvió a publicar el moño, ya no es más el cacas", comentó Tamara Báez haciendo referencia a que L-Gante se regalaban con esa actitud.

Para demostrar que la estaba pasando bien mientras su ex le pedía a los seguidores que no sigan llamando, Elián comentó "Qué vida" mientras mostraba cómo era su noche junto a 5 mujeres en su costoso y exclusivo vehículo.