Desde que Jorge Lanata comenzó a atravesar complicaciones de salud, salieron a la luz internas familiares que involucran a sus hijas y a su actual pareja. Todo esto se profundizó luego del último parte médico del periodista.

Fue cuando se comunicó que Lanata sería trasladado que comenzaron los cruces familiares, ya que las hijas de Jorge, Bárbara y Lola comunicaban que su padre estaba delicado pero bien, su esposa Elba Marcovecchio habla de una realidad muy distinta. Debido a que el parte médico del hospital Italiano informaba que el periodista se encontraba delicado y padece de un deterioro cognitivo producto de la "enecefalopatía expresada con delirio y desorientación"'.

Estas dos versiones profundizaron el conflicto familiar. Durante un programa de LAM conducido por Ángel de Brito, el periodista detalló que estos problemas no se tratan simplemente de lo que se conoce públicamente, sino que son asuntos serios. "En la interna hay cosas oscuras, siniestras y cosas que van a tener complicaciones legales y públicas graves, que seguramente van a salir a la luz en breve", confesó el conductor.

La abogada de Elba Marcovecchio dio precisiones sobre el cruce con Bárbara Lanata

Recientemente Mariana Gallego, quien es la abogada de la esposa de Jorge Lanata dio detalles sobre la interna familiar. Fue en un programa de televisión, donde la letrada contó los momentos incómodos que Marcovecchio atravesó con las hijas del periodista. Según la letrada, estos conflictos existían previamente a la internación de Jorge. “A ella esto obviamente que le hacía mal, le parecía súper ingrato y le generaba dolor, la no aceptación de la decisión del padre. Esta interna es previa a la internación, ya existía, el traslado igual lo firmaron todas”, expresó.

También, Gallego se refirió a una ocasión entre Elba y la hija mayor de Lanata diciendo: “Ha habido episodios de no sentarse a comer en la misma mesa o que ni siquiera le hablaban y eso es super doloroso”.

Acerca de esta situación Mariana, aclaró que su representada no es de hablar sobre el tema porque le afecta mucho lo que esta pasando. “Ella siempre fue reservada con eso, en cierta forma lo cuidaba a Jorge al no hablar de esas cosas. A Elbita le duele un montón esto que pasaba, no tanto con Lola sino con Bárbara, que era nula la relación”, detalló.

De la misma manera contó que la esposa de Lanata esta atravesando sola la complicada situación de salud de su esposo. “En una situación en la que ves así cómo está Jorge, en la que necesitás apoyo y contención, Elba termina completamente sola”, concluyó la abogada.

