La Academia: Pampita va a bailar el caño en medio de la polémica

La polémica está instalada en La Academia y Pampita es una de las jurados que más picante trajo durante el desarrollo del caño, el nuevo ritmo del certamen.

Mientras se dedica a poner "0" a los reemplazos, la modelo de 43 años dará un gran batacazo y será quien cierre esta etapa bailando en esta disciplina. "Pampita para cerrarle la boca a todos va a bailar el caño. Va a cerrar el ritmo y ayer estuvo ensayando", contó Ángel de Brito en LAM.

Pampita reemplazó a Rocío Guirao Díaz en 2011.

"Con una sola pasada hizo una coreografía de caño. A diez días de parir. Para que se terminen todas las excusas. Y pampita hace diez años que hizo el caño, no es que fue hace un año", agregó el conductor.

Durante 2011, Pampita fue reemplazante del caño en Bailando por un sueño cuando bailó en lugar de Rocío Guirao Díaz.

Pampita, implacable: el picante intercambio con Ángela Leiva en La Academia

La postura de Pampita con los reemplazos en La Academia está dejando mucho qué hablar y, durante la gala del jueves, la modelo se cruzó con Ángela Leiva, quien pidió no realizar este ritmo por un "estrés físico".

"Ángela elige tener muchos trabajos. Seguramente tiene un estrés físico, mental y psicológico, pero está priorizando otras cosas”, disparó Pampita a la cantante que fue suplantada por Valeria Archimó.

“No. Estoy priorizando el team. Yo no me voy a exigir de más porque tengo que cuidar mi integridad física. Si no lo hago yo no lo hace nadie”, se excusó la cantante.

“No tiene un problema físico, solo tiene mucho trabajo y eso no es excusa. El puntaje no es para el equipo, es para la decisión de Angela”, siguió la modelo que eligió el "0" como puntaje.

