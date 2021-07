La aclaración de Juana Repetto cuando le consultaron si Toribio pregunta por su papá: "Hay muchos tipos de familias"

A días se haberse convertido en mamá por segunda vez, Juana Repetto muestra en sus redes su día a día con la maternidad y abre su corazón frente a sus seguidores que le preguntan desde cosas del parto hasta la relación de Toribio con el recién llegado Belisario.

"Al ver a Sebas con el bebé, ¿Tori no preguntó por su papá y eso…?", le consultaron a la actriz. A lo que respondió contundente: "No, no pregunta porque sabe que no tiene papá, al menos que el elija tener ese vínculo (y sea recíproco, claro). Toro tiene clarísima su historia".

La contundente respuesta de Juana Repetto sobre si Toribio pregunta por su papá.

Juana Repetto utilizó esa pregunta como disparador para hablar de un tema mucho más profundo, los tipos de familia. "Preguntan con respeto, por eso respondo, pero ¡cómo cuesta entender que Toro no tiene papá! Somos otro tipo de familia, como hay muchas otras a esta altura. Ya no es solo una familia siendo 'mamá, papá, hijos, perros'. Hay muchos tipos de familias", escribió.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto vive un inmejorable presente junto a sus hijos y su marido, Sebastián Graviotto, papá de Belisario y apoyo incondicional de la actriz en esta nueva etapa que atraviesa de maternidad por dos.

Juana Repetto compartió la foto más tierna de Toribio y Belisario

Hace pocos días que nació Belisario, el segundo hijo de Juana Repetto. Emocionada la productora, comparte cada momento de esta etapa tan plena de su vida. La hija de Nicolás Repetto, orgullosa, mostró cómo su hijo Toribio, sostiene en brazos al bebé recién nacido.

La tierna foto de Toribio con Belisario en brazos.

"Sin palabras", escribió acompañando las imágenes en las que Torito sentado en un sillón, tiene a upa a su hermanito, conteniéndolo con su manito regordeta.