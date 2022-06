La acusación de uno de los hijos de Wanda Nara a sus hermanas: "Usan al papá"

Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos, están de vacaciones. Es por eso que la empresaria comparte constantemente en sus redes diferentes situaciones familiares que suceden en medio del viaje. En esta oportunidad alcanzó a grabar a sus hijas convenciendo a su papá para ir al free shop de un aeropuerto.

Francesca e Isabela Icardi le insistieron a Mauro Icardi para que las acompañe al free shop, pero el futbolista y Wanda Nara les explicaban que no había necesidad de comprar cosas. Por este motivo, la modelo sugirió que vayan a ver sin comprar, a lo que el deportista accedió.

Los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sin embargo, las niñas le dijeron a Mauro Icardi: "Pero trae la billetera". Este pedido hizo reir a Wanda Nara que grababa toda la situación, pero cuando el futbolista sacó la billetera y sus hijas empezaron a saltar de felicidad, uno de sus hermanos hizo una tremenda acusación.

Uno de los hijos de Wanda Nara, al ver toda la escena expresó: "Que sugar daddy que son". La esposa de Mauro Icardi se sorprendió al escucharlo y le preguntó: "¿Qué son?". El niño, evidentemente indignado y firme en su acusación agregó: "Usan al papá por plata".

Cuál fue la reacción de Wanda Nara

Como era de esperarse, cuando Mauro Icardi volvió del free shop con Francesca e Isabella, los tres tenían las manos ocupadas con lo que habían comprado en el espacio compercial del aeropuerto.

Wanda Nara grabó la situación y expresó: "Ay no se compraron nada, muy bien, cumplieron la promesa, no se compraron nada". los tres sonrieron con complicidad y sus hermanos mayores no emitieron comentarios.