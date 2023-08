Karina Mazzocco es una excelente conductora y lo demuestra a la hora de presentar los distintos temas que trata en A La Tarde. En el programa, normalmente se tocan temas del mundo del espectáculo, aunque a veces también tienen que hablar de temas de actualidad. Ahora, el asesinato a Morena Domínguez, la nena de 11 años de Lanús, conmocionó a todos y la conductora no pudo contener las lágrimas.

Ya Flor de la V fue la primera que rompió en llanto por el crimen de Morena y se mostró enfurecida con los dirigentes políticos. "Es inevitable que toque el tema, no puedo no hacerlo, tengo hijos de la misma edad y la verdad que me pegó espantosa la noticia. La verdad que hasta me cuesta hablar. Estaba mirando el programa de Pamela y no puedo creer las cosas que están sucediendo. Esto pasó en Lanús y le quiero mandar un fuerte abrazo a toda la familia", expresó muy angustiada la conductora de Intrusos.

"Espero lo estén mirando Alberto Fernández y todos los candidatos. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Ustedes son una vergüenza, hipócritas, caraduras. Hay elecciones este domingo y espero que pensemos qué vamos a votar. Y a ustedes debería darles vergüenza, no sé cómo les da la cara para apoyar la cabeza en la almohada", cerró indignadísima por la inoperancia de los políticos.

Luego de la furia y angustia de Flor de la V, Karina Mazzocco se le unió y al iniciar el programa le dedicó un momento a este delicado tema.

La angustia de Karina Mazzocco por el asesinato de Morena Domínguez, la nena de 11 años

"Un día realmente muy triste. Una noticia que realmente nos pega una piña en la boca del estómago. Una niña de solamente 11 años que iba al colegio y fue asesinada, porque eso fue lo que ocurrió, en manos de otro niño. Estamos hablando de un pibe de 14 años y otro de 19", comenzó diciendo Karina Mazzocco, muy sensibilizada por la noticia.

Luego, Karina Mazzocco se dirigió a las autoridades y les hizo un pedido. "Quiero medir mis palabras en el día de hoy, porque estamos a muy poco de las PASO y cualquier declaración que uno pueda hacer, puede llegar a ser interpretada como una declaración política y lejos está de mí. Este tema de la inseguridad que nos viene golpeando hace tanto, tanto tiempo a los argentinos, es un tema que nos convoca a todos", expresó.

Por último, Karina Mazzocco compartió su tristeza y no pudo evitar quebrar en llanto por el asesinato de Morena. "Es un día triste, qué cosa más triste puede pasar que una niña asesinada por otro niño. Cuando venía al canal escuché la lista de delitos que cometió uno de los asesinos, el de 19 años, y estamos hablando de una lista de más de 20 hechos. Y realmente me quita como las esperanzas de todo, porque soy argentina, porque soy ciudadana, soy laburante y soy mamá. Quiero compartir con ustedes esta profunda tristeza, porque entiendo que nos golpea a todos exactamente por igual", cerró la conductora.

