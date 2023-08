Este miércoles, una niña de apenas 11 años fue asesinada cuando entraba a su escuela. Al escuchar esta noticia, Flor de la V decidió tomarse unos minutos en Intrusos para hablar sobre el tema y apuntar contra el gobierno y los nuevos candidatos.

La conductora se mostró conmovida por lo sucedido y comenzó: “Antes de comenzar el programa, la verdad que estaba ahí, antes de salir, y tengo que decirles que es algo bastante difícil, porque es un programa totalmente distinto, con energía, vamos a llevarle información como todos los días, pero hoy pasó algo gravísimo en la Argentina, que mataron a una nena de 11 años”.

Florencia en Intrusos.

Luego, la figura intentó dar más detalles de por qué decidió referirse al caso: “Es inevitable que toque el tema, no puedo no hacerlo, tengo hijos de la misma edad y la verdad que me pegó espantosa la noticia. La verdad que hasta me cuesta hablar. Estaba mirando el programa de Pamela (Desayuno Americano) y no puedo creer las cosas que están sucediendo. Esto pasó en Lanús y le quiero mandar un fuerte abrazo a toda la familia”.

La conductora junto a su hija.

Además, Florencia de la V aprovechó para cuestionar al gobierno por su accionar: “Me surgen muchísimas preguntas: ¿Dónde está el ministro de Seguridad de la provincia? ¿Dónde está el ministro de Seguridad de Lanús? ¿Qué está pasando con los políticos? ¿Qué nos está pasando a nosotros como sociedad? ¿Qué nos está pasando que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas? No me quiero acostumbrar a tener que leer un graph de que mataron a una nena de 11 años que iba al colegio, que iba a formarse”.

La indignación de Flor de la V por la muerte de una nena de 11 años en Lanús

Totalmente indignada por lo sucedido, la conductora de Intrusos se refirió a las elecciones de este domingo: “Es hora de que pensemos qué queremos hacer con esta sociedad, qué queremos hacer para que esto no siga sucediendo. Nos estamos acostumbrando a que esto pase. Necesitamos medidas de seguridad en carácter de urgencia. Estoy completamente impactada y me niego a naturalizarlo”.

Por último, entre lágrimas, Flor de la V arremetió no solo contra el presidente, sino también contra los candidatos: “Espero lo estén mirando Alberto Fernández y todos los candidatos. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Ustedes son una vergüenza, hipócritas, caraduras. Hay elecciones este domingo y espero que pensemos qué vamos a votar. Y a ustedes debería darles vergüenza, no sé cómo les da la cara para apoyar la cabeza en la almohada”.

J..C.C