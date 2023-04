La angustia de Virginia Gallardo al hablar del caso de Jey Mammón: “¿En qué cabeza cabe?”

Desde que las denuncias de Lucas Benvenuto en contra de Jey Mammón salieron a la luz, la gran mayoría de las figuras del espectáculo no dudaron en compartir su opinión y repudiar las acciones del conductor de Telefe. Virginia Gallardo no se quedó callada y en Socios del Espectáculo se mostró muy enojada no solo con el caso en particular, sino con la manera en la que funcionan las cosas, asegurando: “No me importa la ley, la ley está mal”.

“Para mí este tema es muy sensible, me van a ver muy sacada. No es Lucas, no es Jey, me importa muy poco, así como le importó poco a la Justicia y lo dejó pasar... Y como este debe haber miles de casos”, comenzó, dejando muy en claro desde un principio que lo que más le molestaba era el hecho de que existen muchísimas situaciones similares que prescriben al no tratarse de un tema mediático.

Jey Mammón.

Sin embargo, enfatizó en la necesidad de modificar la ley para que pueda penar realmente a las relaciones abusivas. “Acá se trata de una ley que no avala... Todos hemos sido adolescentes, no podés medir con la misma vara una persona que tiene 16 y vive el amor de una determinada manera, que si Lucas se enamoró o no, o si creyó sentir mariposas en la panza, se decepcionó, se despechó; a un hombre con experiencia, pasados los 30 años”, explicó.

Adrián Pallares le comentó que estaba mal, pero eso era lo que dictaba la ley, a lo que Gallardo respondió: “No me importa la ley, la ley está mal, la ley ampara que sí hay consentimiento. A partir de los 14 años en adelante si hay consentimiento, ¿En qué cabeza cabe? ¡Con los chicos, no!”.

Virginia Gallardo.

Sobre esto, la panelista continuó argumentando su punto y lanzó: “A mí no me importa este caso, que este caso sea ejemplo de muchos otros. Está mal, a los 16 años uno de verdad tiene que estar con gente de su edad, porque empieza a conocerse. Todos hemos creído estar enamorados a los 16 años y nos dimos cuenta que después la vida te enseña otra cosa”.

Desde el programa, sus compañeros intentaron terminar con el tema, explicándole que sus puntos se debían a un tema que excedía lo que se estaba tratando en el piso. “Hay que reveer la ley en todo caso, pero es otro debate. Yo te entiendo la indignación y comparto parte de la indignación que tenés”, le comentó Mariana Brey, a lo que Virginia volvió a apuntar: “Mucha gente se dio vuelta con el audio de ayer. Realmente no cambia 14 o 16, no entiendo que ‘se filtren estos audios’ para demostrar inocencia, ¿de qué?”.

Para cerrar el tema, Mariana Brey le indicó a Virginia Gallardo: “Ya sé, yo te entiendo, pero este es un debate que es moral, es un debate mediático”.

H.O