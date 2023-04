Lucas Benvenuto hizo su descargo tras la filtración de los audios que le mandó a Jey Mammón: "Tengo que sacar fuerzas de donde no tengo"

En las últimas horas salieron a la luz diferentes audios que Lucas Benvenuto le mandó a Jey Mammón y es por ese motivo que el joven que denunció abuso por parte del conductor decidió hacer su descargo.

A través de un vivo de Instagram, Lucas Benvenuto contó su verdad. "Qué difícil para mi todo esto, pero bueno, acá estoy fuerte. No es la primera vez que tengo que sacar fuerzas de donde no tengo", empezó diciendo el joven que actualmente tiene 30 años de edad.

Lucas reconoció que salieron a la luz audios donde se lo escucha enojado y reveló que ese día le envió mensajes a todos los que abusaron de él: "Me dio una crisis nerviosa y despues de enviar estos mensajes tuve mi segundo intento de suicidio".

Con respecto a la violación que denuncia de parte de Jey Mammón, explicó que ocurrió cuando tenía 14 años. Según su relato se despertó desnudo, con marcas en su cuello y espalda. "No le pregunté 'qué me hiciste', lo dejé pasar, tenía miedo que se enoje", sentenció Lucas.

Lucas Benvenuto.

"Nunca se dio cuenta de lo que me hizo y escucharlo hablar en una entrevista de eso, para mi fue fatal", agregó el denunciante quien agregó también que en cierta parte lo dejó pasar porque no era consicente de lo que había sucedido.

Con respecto a cómo era Jey Mammón cuando lo conoció, manifestó: "Su vida estaba muy descontrolada en ese momento, más que la mía. Era una persona depresiva Juan, fumaba porro todo el día" y por eso especuló: "Por como él vivía la vida, calculo que tampoco lo tomó como una violación".

Lucas Benvenuto.

"Tenía 14 cuando lo conocí. De los 14 a los 16 fue una tortura psicológica. Yo era un pedacito de carne. Solamente nos juntábamos para tener relaciones. A los 16 se mete sentimentalmente. Lo que me hizo a los 16 fue mas grave que lo que me hizo a los 14. Para mí fue gravisimo lo que hizo de los 16 en adelante, por eso necesito más ayuda psicológica", agregó Lucas visiblemente conmovido por todo lo que está pasando.

Como si eso fuera poco, Benvenuto aseguró que se sigue sintiendo culpable de lo que pasó esa noche con Jey Mammón e insistió: "Las cosas pasaron así, fue así. Yo no miento".

Lucas Benvenuto.

Lucas Benvenuto se refirió al juicio por la verdad que pide Jey Mammón

"Yo quería que me pidieran perdón. Un solo 'perdón' hubiese bastado para que yo no denuncie", añadió Lucas en referencia a lo que lo motivó a enviar esos audios a quienes abusaron de él.

Sobre Jey Mammón dijo: "A él siempre le importó una mierda. Pero a mí, no me vas a volver a romper nunca más". Y también se refirió al juicio de la verdad del que tanto se habla: "Yo no quería un juicio de la verdad, yo quería un juicio de verdad".

Lucas Benvenuto.

"Yo me la re banco, pero hasta acá llegué. Mi cuerpo y mi cabeza no dan más", cerró Lucas Benvenuto sobre cómo está sobrellevando esta situación que constantemente lo obliga a tener que aclarar lo que se dice de él o de su accionar.