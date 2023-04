Jey Mammón aseguró en la nueva entrevista en televisión, que Lucas Benvenuto no es una víctima de él. El presentador y músico implicado en abuso sexual infantil repitió de nuevo varias de las frases, detalles e información que dio en su charla abierta con Jorge Rial.

Para Jey Mammón, tuvo un “vínculo” con Lucas y no una relación. “Tengo que decirlo y repetirlo”, comentó el juzgado socialmente ante el aberrante delito.

Jey Mammón aseguró que “se enganchó con Lucas”, para hacer referencia que tuvo un vínculo de amor y que a Lucas “No lo sacó de ningún lado”, y agregó "No voy a mostrar las pruebas por una cuestión legal y para ser consecuente con lo que fui siempre".

Jey Mammón negó el abuso a Lucas Benvenudo y dijo: "Lucas tenía 16 y yo 31".

“Si yo hubiera sabido algo de lo que le estaba pasando le hubiera dicho vamos juntos a denunciar”, comentó Jey en su entrevista con Baby Etchecopar.

El presentador de Telefe negó que haya cometido un abuso sexual contra Lucas Benvenuto, su expareja y aque en el 2020 lo demandó por abuso sexual infantil, pero cuya causa fue sobresída. "No tengo que explicarle a nadie mi inocencia. Que cada uno piense lo que quiera", comentó.

Jey reafirmó que cuando conoció a Lucas, no tenía 14 años. "Lucas tenía 16 y yo 31".

El público repudia que Jey Mammón miré para un costado con un dato clave

Jey Mammón asegura que tiene pruebas que podrían terminar con la condena social, pero no lo hace porque son audios que deberán escucharse en un ámbito judicial.

Pese a la que esta es la cuarta vez que Jey Mammón se expresa de manera libre en los medios y redes sociales, la gente, el público en general, sigue pidiendo la fecha o la edad en la que el presentador inició su relación o vínculo con Lucas Benvenuto, en este caso la víctima. "No tengo una denuncia por pedofilia", dijo el presentador.

Ante esta exigencia, Jey Mammón asegura no acordarse de cuándo inició la relación con Lucas. Ante estas declaraciones, la gente sigue dudando de que Jey no se acuerde de fechas con detalle y esta, que sería la que lo libraría de cualquier juzgamiento social, no se acuerda. "Desmenuzar la causa en televisión es re victimizar a la supuesta víctima", comentó Jey.

El presentador de Telefe aseguró que luego de la nota con Baby Etchecopar, va a volver a salir a la calle.

