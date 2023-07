La arriesgada confesión del Chino Leunis sobre una anécdota en una playa de Uruguay: "Es mi ocasión"

El Chino Leunis fue de invitado a Noche Al Dente, el programa de Fer Dente por las noches de América TV donde hace entrevistas en profundidad a distintos artistas o figuras del medio. Durante este reportaje se tocaron temas serios, como la difícil historia familiar del exconductor del Hotel De Los Famosos.

"Nosotros somos 6 hermanos, no 5. Tenemos una hermana que falleció se llamaba Analía y partió el día del parto. Tendría hoy la misma edad que Ana, mi hermana del corazón. Ella es hija de desaparecidos, no tiene ni a su mamá ni a su papá y de algún modo, la adoptamos", relató el Chino Leunis sobre sus hermanas.

El Chino Leunis aseguró que la persona que filtra la información de El Hotel de los Famosos, “va a estar en problemas”

Sin embargo, en Noche Al Dente se habla de todo, y el Chino Leunis se permitió reír sobre algunas anécdotas que tiene para contar. Una de ellas fue bastante arriesgada, pero no dudó en confesarle una tremenda infidencia a Fer Dente. Todo surgió en base a una acertada pregunta del conductor: "¿Preferís ponerte en bolas en Uruguay o Argentina?", preguntó.

Con toda la sinceridad del mundo, el Chino Leunis compartió una graciosa anécdota que sorprendió a todos: "Quiero contar una infidencia", advirtió luego de la consulta de Fer Dente. "Una vez estuve desnudo en una playa en Uruguay", confesó el conductor.

Chino Leunis y Pampita en el Hotel de los Famosos

Posteriormente, pasó a dar más detalles de cómo sucedió el hecho. "Estaba en San Antonio, que es cerca de Rocha en Uruguay, y estaba en una playa con mi mujer y hacía cuatro horas que no pasaba nadie", comenzó a relatar el Chino Leunis en total confianza con Fer Dente.

"Entonces dije 'Es mi ocasión', porque nunca estuve en bolas en un lugar público. Entonces dije 'sabés que...' y me bajé los pantalones", confesó el Chino Leunis.

Por último, cerró: "La hice nudista. Me paré, estuve 20 segundos desnudo y ahí dije 'qué boludez lo que estoy haciendo' y me puse otra vez la malla y me relajé".

El Chino Leunis contó la verdadera historia familiar

En su visita al programa de Fer Dente, el Chino Leunis habló de temas serios y así reveló la verdadera historia de sus hermanas. "Voy a decirles la verdad: somos seis hermanos nosotros, no cinco. Nosotros tuvimos una hermana mujer, Analía, que murió. Ella partió el día en que nació, falleció en el parto. Fue una historia durísima y mis viejos son un ejemplo hermoso de resiliencia", comenzó a explicar.

Luego, agregó: "Ella tendría exactamente la misma edad que Analía. Ana es hija de desaparecidos, no tiene a su mamá ni a su papá. Y de alguna manera, la adoptamos y es nuestra hermana. La amo con todo mi corazón".

NL.