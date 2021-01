La broma de Fabián Cubero a Mica Viciconte que salió mal

Fabián Cubero y Mica Viciconte siempre se divierten juntos haciendo divertidos videos que comparten en las redes sociales, y este caso no fue la excepción salvo que la modelo no estuvo muy contenta con la broma que el futbolista intentó hacerle pero al final, algo salió mal.



Todo comenzó cuando Cubero se metió en el vestidor de su nueva casa y se colocó una terrorífica máscara con una chaqueta. El deportista colocó un celular frente al espejo para filmar a su novia en plena broma. Sin embargo, mientras el ex jugador de Vélez se terminaba de disfrazar fue descubierto por Mica, que apareció en la habitación luego haber salido de la ducha.

Con una toalla que apenas cubría su cuerpo, la rubia le dijo: "Ay, la p... que te parió!”. Mientras, Fabián se hacía hacia atrás para dejar a ella en el plano, momento en que su toalla se corrió de lugar y dejó ver parte de su espalda baja que el futbolista tapó con un emoji. “Amor, pará! Estoy en pelotas”, agregó Mica sorprendida.



Mica Viciconte y Fabián Cubero agrandaron la familia

Luego de vivir una mini Luna de Miel soñada en la Riviera Maya, Fabián Cubero y Mica Viciconte regresaron hace unos días junto a las hijas que él tuco con Nicole Neumann y ya disfrutan de la alegría de su hogar a solas ya que las chicas se fueron con la madre. Enamorados, apenas regresaron el la sorprendió con una cena romántica. Ahora en las últimas horas la modelo jugó un verdadero o falso en sus historias de Instagram y allí presentó a la nueva integrante de la familia.

Se trata de Frida una hermosa perrita que adoptaron ambos y que ahora es la fiel compañera de Aloha, la otra mascota que tiene la pareja. En su historia Mica la presentó y le preguntaron su su perrita de toda la vida está celosa de su nueva amiguita y la modelo respondió: ¡Falso! loha es la perra más buena que existe, se lleva bien con cualquier compañera.