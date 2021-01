Nicole Neumann angustiada por sus hijas: “Quiero que vuelvan conmigo”

La situación del coronavirus es preocupante a nivel mundial. En Nosotros a la mañana, mientras se desarrollaba el tema del contagio de Anibal Pachano, empezaron a debatir el tema y surgió uno de los problemas que afecta a Nicole Neumann.

Si bien la modelo ya padeció el virus, no deja de estar alerta a un posible contagio, por lo que es probable que no pueda ver a sus hijas por un tiempo más, ya que deberán hacer la cuarentena por su viaje a México junto a su padre, Fabián Cubero. “Se tuvieron que hacer el PCR, dieron negativas, pero si queres volver al país lo tenés que hacer dentro de las 72 horas previas a que te subas al avión”, explicó la modelo.

“Tienen que hacer cuarentena, como tuve que hacer yo, no se donde van a hacerla. Yo quiero que vuelvan conmigo”, se expresó Nicole.

“Ahora está todo descontrolado, yo ya escuché un montón de cercanos re-contagiados, osea que ya lo tienen por segunda vez.Pensaba que era más agresivo la segunda vez, pero vi varios casos que no, lo cual me alivia porque me daba bastante pánico”, señaló.

La hermana de Fabián Cubero ignoró la prohibición y mostró a las hijas de él y Nicole

Ayer en CARAS Digital te mostramos las soñadas vacaciones de Fabián Cubero y Micaela Viciconte en la Riviera Maya. Ahora lo que no se sabía era si habían viajado solos o con las tres hijas que él tuvo con Nicole Neumann (Indiana, Allegra y Sienna) y hoy Soledad Cubero compartió mediante sus historias de Instagram fotos de sus tres sobrinas disfrutando del lugar, y así ignoró la prohibición que ambos padres se pusieron mediante una medida cautelar de mostrar a las pequeñas. seras que están en la pileta y también con su padre bajo una hermosa cascada. Por supuesto no podía faltar una foto de todos juntos, aparentemente desayunando en la que también se la ve a su cuñada, Mica Viciconte. ¿Cómo tomará esto Nicole? Si bien en las fotos se ven las caritas de las niñas desde este portal decidimos taparles los rostros con divertidos emojis para que ninguno de los padres se moleste por la publicación. Y así mantener el respeto por la decisión del exmatrimonio.

Como todo hotel cinco estrellas las niñas no sólo están con su padre y su novia sino que también se manejan solas por el gigantesco hotel y además se divierten en el kids club con el que cuenta las instalaciones.