La carta inédita que le envió Frank Sinatra a Luis Miguel hace 27 años

Luis Miguel está más activo que nunca en sus redes sociales. Días atrás, publicó una foto con Marcela Basteri por el Día de la Madre y, en la tarde de este lunes, compartió una carta inédita que recibió por parte de Frank Sinatra en 1996.

Previamente, los cantantes habían grabado la canción "Come fly with me" para el álbum del estadounidense, "Duets II".

"Durante años ha sido halagador oír hablar de jóvenes cantantes como el nuevo Frank Sinatra. Fue aún más lindo cuando oí hablar de un joven en México que no tenía comparación con nadie", comenzó escribiendo Frank Sinatra. Y continuó: "Cuando te conocí en México y escuché realmente tu voz, me di cuenta de que sos un verdadero original, un talento tremendo y además no te ves nada mal".

Por último, el cantante señaló: "Felicitaciones por conseguir tu estrella en el 'Paseo de la Fama'. Estoy seguro de que vendrán muchas más".

La carta la escribió en 1996 cuando salió la noticia de que Luis Miguel iba a recibir semejante distinción en Los Ángeles.

Luis Miguel y Frank Sinatra.

La relación entre Luis Miguel y Frank Sinatra

Evidentemente, Luis Miguel y Frank Sinatra se admiraban mutuamente y lograron mantener una relación duradera a pesar de la distancia.

En 2005, Micky lanzó el álbum "Luis Miguel" y, a modo de homenaje, incluyó el tema "Bésame Mucho" que originalmente Frank Sinatra había interpretado décadas antes. La canción se convirtió en un exitazo que hoy en día sus fans esperan escucharla en sus shows.