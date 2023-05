Se comprometió Michelle Salas, la hija de Luis Miguel: "El principio de la eternidad"

Michelle Salas sorprendió a sus millones de seguidores con una de las noticias que más estaban esperando. La modelo compartió dos imágenes con su novio, el empresario venezolano Danilo Diazgranados, donde se la veía con un anillo de compromiso.

"El principio de la eternidad. Nosotros", escribió la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

Se comprometió Michelle Salas.

La palabra de Stephanie Salas, ex de Luis Miguel

Enseguida, Michelle Salas comenzó a recibir miles de Likes y comentarios por parte de sus followers y seres queridos. Por supuesto no podían faltar las palabras de Stephanie Salas, quien le dedicó un sentido mensaje.

Se comprometió Michelle Salas.

"Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz! Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte!!!!", comenzó escribiendo la ex de Luis Miguel. Y continuó: "Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush"

Por último, la mamá de la modelo señaló: "Enhorabuena mi amor. Viva el amor. Felicidades!!!! Michelle y Danilo".

Michelle Salas con su mamá Stephanie Salas.

Por su parte, Michelle Salas, al recibir tantas felicitaciones, les dedicó una Historia de Instagram a todos los que le escribieron.

"Estas últimas 24 horas han sido una verdadera locura. Demasiado feliz y agradecida con todos y cada uno de sus hermosos deseos y mensajes positivos. Estoy que no me creo todo lo que estamos a punto de vivir y nada me emociona más que sentir su cariño y apoyo incondicional", escribió en un principio la modelo.

Michelle Salas.

Y concluyó: "Con ganas de contarles más. Por ahora a punto de despegar con el corazón contento. Los amo familia. Hablamos en unas horas".

Ahora la pregunta del millón será: "¿Luis Miguel la llevará al altar y bailará con su hija el vals?".