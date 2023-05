Luis Miguel es muy celoso de su privacidad y pocas veces ha manifestado públicamente sus sentimientos. Sobre todo, en torno a su mamá, quien está desaparecida desde que él era adolescente.

Sin embargo este miércoles 10 de mayo pareciera ser una excepción ya que el cantante decidió homenajear a Marcela Basteri a través de sus redes sociales. Actitud que llamó la atención de sus millones de fans en el mundo.

Luis Miguel recordó a Marcela Basteri por el Día de la Madre en México.

Sucede que hoy se está celebrando en México (y otros países) el Día de la Madre. Eso llevó a Luis Miguel a compartir una foto con su mamá y no hizo falta que escribiera nada. Es evidente que el novio de Paloma Cuevas sigue extrañándola y la recuerda con mucho cariño.

La última vez que Luis Miguel vio a su mamá, Marcela Basteri: dolorosa despedida en Madrid, llanto e incertidumbre

La desaparición de Marcela Basteri es uno de los principales enigmas en torno a la vida del cantante mexicano.

Si bien en la serie se relata que Luis Miguel vio a su mamá por última vez durante un concierto en la Argentina, lo cierto es que quien fue manager de un tour del mexicano contó otra versión de los hechos, que encierra un triste y desolador final.

Luis Miguel y Marcela Basteri.

Según Jaime Vas, Luis Miguel y Marcela Basteri se vieron por última vez en 1986, en Madrid, cuando el artista tenía tan solo 15 años. Ese año Vas se encontraba gestionando la aparición del ‘Sol’ en un programa de la televisión chilena, aunque Luisito Rey, padre del joven, puso un montón de excusas para que esto no se concretara e incluso pidió que Marcela pudiera viajar a reencontrarse con su hijo.

“(Luis) me dice que Luis Miguel no había visto a su madre desde hacía varios meses. Yo no tenía idea de la historia en ese momento. Ni yo, ni nadie. Pero él me insistía..., y además me pidió que pusiéramos los pasajes, porque ella vivía en Italia”, señaló sobre lo que sucedió en 1986.

Según trascendió, Luisito Rey le pidió más extravagancias para concretar el viaje de Luis Miguel al territorio chileno. “Desde Chile solo se pagaron dos vuelos desde Milán a Madrid: el de Marcela y el de Sergio”, dijo Vas, dejando entrever que efectivamente existió el encuentro de Marcela Basteri con su hijo.