La cartera mudialista con la que Antonela Roccuzzo se robó todas las miradas en Qatar

Antonela Roccuzzo eligió un outfit descontracturado para asistir a la cancha a alentar a la Selección Argentina contra Francia en la final del mundo. La esposa de Lionel Messi lució la camiseta suplente, un jean y una cartera Louis Vuitton que se robó todas las miradas.

Qué cartera eligió Antonela Roccuzzo para el partido de Argentina contra Francia

Si hablamos de moda, Antonela Roccuzzo es un referente para muchas mujeres del mundo, la empresaria comparte a diario sus looks en su cuenta de Instagram y con cada posteo reafirma su fanatismo por las tendencias y por las carteras, ese accesorio de lujo que causa furor en el mundo.

La primera dama el fútbol argentino completó su look con aros Yummy Bear y sus clásicas zapatillas blancas y rosas de Louis Vuitton que supieron convertirse en cábala.

La cartera mundialista de Antonela Roccuzzo

En esta oportunidad, la esposa de Lionel Messi coronó su look para alentar a la Selección con una cartera Louis Vuitton celeste con cadena dorada. La misma tiene un valor de 2,980 euros y lleva el nombre "Over The Moon".

Antonela Roccuzzo luciendo los aros Yummy Bear en la final de Argentina contra Francia

De este modo, Antonela Roccuzzo marcó tendencia con un outfit descontracturado pero a tono con el día que vivió Argentina.