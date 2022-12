La charla del Conejo con Coti después de la pelea con Julieta y Romina

Lo que venian siendo unas cenas tranquilas en la casa de Gran Hermano, salvo por esa discusión entre La Tora y Agustín, siempre se cenaba en paz. Pero todo en algún momento termina porque la paz se fue cuando Julieta, Romina y Coti comenzaron una pelea a los gritos.

Acusaciones de parte de la exdiputada y la modelo hicieron que la sangre de Coti hirviera, esta les dijo: "¿Sabes cómo funciona Gran Hermano, princesa?... Anda, boluda. ¿Nunca viste Gran Hermano? ¡Vayan a jugar a la granja de amigas, entonces! Me vienen a decir que soy traidora y que no soy leal. ¡Avísenle cómo se juega Gran Hermano!”.

Luego de la discusión Coti y el Conejo estaban hablando sobre como seguiría el juego. "Quiero que entiendas que no puedo alejarme de ellas porque vamos a terminar los dos en placa y nos vamos a ir a la bosta, tenemos que seguir jugando… No te quiero ver mal, no les des bola. Cuando te pase algo, lo hablas conmigo", le advirtió el Conejo.