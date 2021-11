La China Suárez al rojo vivo: los mensajes con Armando Navareño

En medio de la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi, se conoció que la China Suárez habría comenzado un vínculo con un empresario español a quien conoció en su paso por España.

"A mí me habían contado que fue el sábado posterior a que explote el Wandagate, la China había estado apretando, a los besos, en un boliche en Madrid. Adelante de todos", contó Maite Peñoñori en "Los ángeles de la mañana".



Luego de que trascendiera la primera foto junto al español llamado Armando Mena Navareño, ahora la actriz comenzó a intercambiar varios mensajes en las redes sociales y se prendió fuego.



Este fin de semana, la China respondió a una publicación del galán y escribió junto a un fueguito: "Aish". Tras ese comentario, la respuesta de Armando no tardó en llegar: "¡Chuli!", le dedicó, a lo que la actriz volvió a replicar con un corazón rojo.







Mauro Icardi y la China Suárez: revelan que habría sucedido la noche del encuentro

El triángulo amoroso que nació hace semanas entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara, denominado Wandagate, sigue dando todos los días de que hablar y van surgiendo nuevas informaciones. Ahora en LAM, Yanina Latorre contó que cheteó con un petisero quien sería uno de los encubridores del jugador y él le contó toda la verdad de lo que pasó entre el delantero del PSG y la actriz.

"Hace unos días vengo hablando con un petisero que estuvo de alguna forma encubriendo a Icardi y me contó que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada", reveló la esposa de Diego Fernando Latorre.

"Repito, está es información que me llega, no sé si Wanda está al tanto de esto pero el petisero me asegura que se encontraron se besaron y él después se terminó yendo porque tenía fiebre", sentenció Yanina.

