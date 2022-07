La China Suárez celebró a Amancio en su cumpleaños: "Mi todo"

Hoy, 28 de julio del 2022, Amancio Vicuña está cumpliendo sus primeros dos añitos de vida. El segundo hijo de la pareja de la China Suárez y Benjamín Vicuña está de festejo y como era de esperarse, la actriz le dedicó una publicación en sus redes.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, la China Suárez agasajó a Amancio con una seguidilla de postales del niño cuando era pequeño y de ella estando embarazada.

La publicación de la China Suárez.

En la primera imagen, la artista expresó: "Feliz nacimiento a mi torito, mi Hulk, mi potro, mi amor, mi todo". Entre las fotos seleccionadas hay imágenes de Rufina y Magnolia junto a su hermanito menor.

Hasta el momento no se conoce cómo celebrarán el cumpleaños de Amancio. Es de público conocimiento que la China y Vicuña no tienen una buena relación y por ese motivo el actor no se refiere a su expareja cuando le preguntan por ella. Sin embargo, tratándose del hijo que tienen en común, es probable que juntos le hagan un festejo.

La China Suárez le dedicó un tierno mensaje a Ana García Moritán

El pasado 22 de junio, Ana García Moritán, cumplió su primer año de vida. Pampita celebró a lo grande el cumpleaños de su hija más pequeña y fueron muchas las figuras del espectáculo que se hicieron presentes en las redes para saludar a la niña.

“Feliz nacimiento, bebita linda”, escribió La China Suárez junto a un corazón rojo. Aunque no es la primera demostración de afecto de la actriz hacia los hijos de Pampita, lo que deja en evidencia que ambas pudieron limar sus asperezas con el paso del tiempo.