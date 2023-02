La China Suárez compartió el tatuaje que una fan se hizo de ella

La China Suárez suele compartir todo tipo de publicaciones sobre su día a día. Desde fotos con sus hijos y su amor, Rusherking, hasta otras detalles de actualidad y también algunos mensajes de sus fans.

En este caso, la actriz sorprendió al mostrar en sus historias de Instagram una imagen de una fan que se hizo un tatuaje con su nombre.

En la foto en cuestión, se podía ver el tattoo en donde se leía "China Suárez" en letras negras junto a un corazón rojo. Minutos después, la seguidora que se inmortalizó su nombre en la piel, decidió compartir la historia y le agradeció.

“No puedo. No me entra tanta felicidad. Te amo, gracias”, le dijo la joven, contenta porque la actriz había compartido este cálido gesto.

La China Suárez hizo su descargo tras la condena por el caso de Lucio Dupuy: "No puede volver a pasar"

Este miércoles, la Justicia definió la culpabilidad de la madre y la pareja de Lucio Dupuy, el pequeño asesinado. Tras conocerse su responsabilidad en su muerte, la actriz hizo un contundente descargo en sus redes sociales.

"Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra ‘madre’)", comenzó Suárez.

"El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer", continuó relatando todo lo que sufrió el niño. "Una jueza (otra mierda) decidió que esa ‘mujer’ estaba capacitada para vivir con Lucio, y le dio la tenencia, a pesar de todas las alertas", agregó indignada.

Por último, la China lanzó una advertencia: "No puede volver a pasar, por favor, cuidemos las infancias. Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginas".

