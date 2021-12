La China Suárez contó cuál es la profesión que eligió Rufina Cabré: "Me preguntó si podía..."

La China Suárez habló en exclusiva con Alejandro Fantino en medio del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Entre las diferentes confesiones que realizó en esa nota, la actriz de 29 años también contó parte de las travesuras de sus hijos y reveló cuál es la profesión que eligió Rufina Cabré, su hija mayor.

“Quiere hacer nacer bebés y entonces me preguntó a mi si podía hablar con el obstetra para ver si podía estar en un parto mío. Le dije que no creo que tenga más hijos, pero que podíamos googlearlo, y le fascina ver videos de cómo nacen los bebés”, contó sobre los deseos de su pequeña de 8 años.

La confesión de la China Suárez: "Sólo quería tener hijos"

En la entrevista con Alejandro Fantino, la China Suárez habló como nunca sobre su infancia. Similar a Rufina, la actriz demostró tener fascinación por los bebés y admitió que lo único que le interesaba era tener hijos.

“Yo lo único que quería en la vida era tener hijos, después el resto me parecía un detalle. Ni siquiera una familia, no es que decía me quiero casar y quiero tener hijos, yo quería bebés”, remarcó.

La China Suárez junto a sus hijos.

“Sí jugaba a que vivía sola. Me acuerdo la primera vez que mis papás pudieron comprar un lavarropas, claro, la caja era gigante, y yo les pedí por favor que me regalaran la caja y me fui a la terraza, me fui un día entero con los bebés de plástico que tenía", reveló.

AM