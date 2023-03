La guerra silenciosa entre Wanda Nara y la China Suárez no halla tregua, la conductora y la artista no se pueden ni ver y ambas niegan saber de la vida de la otra. En conversación con Socios del Espectáculo, la China se molestó cuando le consultaron por la conductora de Masterchef y decidió cortar la nota.

La China Suárez estaba hablando de su relación con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, los padres de sus hijos, cuando el notero quiso llevar la pelota a otro lado de la cancha. Inmediatamente, la actriz y cantante se percató de la situación y quiso escapar de la escena lo más rápido posible.

"Me voy a ir porque me estás diciendo esto", le respondió Suárez al notero cuando éste le dijo que le iba a hacer una pregunta, pero que no quería incomodarla. "Te quiero preguntar, con todo respeto, si no te gusta la pregunta, no te vayas caminando de la nota.". Sin embargo, la China no hizo caso a sus palabras y cortó la entrevista, pero no antes de dejar en claro cómo se sintió.

"Escuchá, terminémosla bien. ¿Para qué vas a hacer la pregunta que yo sé que no querés hacer?", replicó la China sin ánimos de discutir o terminar en malos términos. El notero se disculpó por descolocarla y le explicó que el canal le exige esa pregunta, a lo que la actriz, sin escrúpulos, le dijo que tiene que tener "Más huevos y plantarte".

La China Suárez y Wanda Nara

Finalmente, la novia de Rusherking se fue de buen humor y le expresó que "Estuviste a punto. Pero no me incomodaste". El conflicto entre la China Suárez y Wanda Nara parece no tener fin. Muchos usuarios aseguran que la conductora de MasterChef copia el contenido de redes de la actriz, pero ella asegura que es imposible ya que la tiene bloqueada de sus redes.

OL.