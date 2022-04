La China Suárez reveló cómo se autopercibe el amor: "Soy muy enamoradiza"

En el marco del lanzamiento del feat que hizo con su amigo Santi Celli, la China Suárez se animó a conversar sobre su futuro laboral, cómo maneja las opiniones del público, quiénes son las personas más importantes para ella y cómo es en el amor.

En una entrevista con "La Nación", la actriz sentenció que para ella la canción que grabó junto a Celli se trata de: "Dos almas que se van a buscar mientras se termina el mundo. Se trata de eso, en saber a quién uno va a buscar si se estuviera acabando el mundo".

La China Suárez.

Y al momento de revelar a quiénes buscaría ella en ese caso, la China Suárez fue tajante al responder: "A mis tres hijos, sin duda". Con respecto a la reacción del público, la artista expresó: "Siempre digo que no me puedo hacer cargo de lo que hagan o digan los demás. Yo sigo trabajando, haciendo mi camino con amor".

Para terminar la idea explicó: "No reniego de la realidad, ya lo acepté. Hace muchos años que trabajo en el medio y entendí que, cuanto menos uno se muestra, es peor, ya lo comprobé. Sigo trabajando, lo hago desde muy chica, y mi respuesta, ante tanto ruido, siempre es esa, me meto para adentro, es mi forma de preservarme".

La China Suárez durante el rodaje del videoclip de "El Juego Del Amor".

Como si eso fuera poco, la China Suárez confesó que cumplir 30 años la hizo replantearse un montón de cosas: "Pensar en dónde estoy parada, quiénes son mis amigos, quiénes son mis afectos reales, con quién quiero compartir el resto de mi vida. También replantearme mi rol de madre, cómo soy, qué les doy a mis hijos y qué me dan ellos. Además, es un tiempo de replanteo de la carrera, hacia dónde quiero ir, qué personajes quiero hacer".

Pero también hablo del amor y reveló que no puede evitar ser como es: "Soy muy enamoradiza y sufrimos, sufrimos por sufrir. El amor no tiene que doler".

Desde hace un tiempo, la actriz escribe lo que siente y quiere plasmarlo en canciones para su futuro musical: "Creo que tiene que haber algo de sufrimiento. Al menos, pensando en lo que escribo. Es más, prestando atención a los materiales de artistas con mucha historia detrás, uno sabe en qué momento de la vida estaban cuando grabaron, si estaban en un buen estado de pareja o en la soledad. Además, cuando se está bien en ese aspecto, uno puede hablar de muchas otras cosas. En cambio, el sufrimiento te lleva siempre al mismo lugar".

La China Suárez.

Cuando fue consultada sobre las canciones que escucha, la China Suárez reveló que le gusta la música de los asaltos y agregó: "No los viví, me muero por ir a bailar y que pongan lentos. Me encanta esa cosa del amor romántico, todo en blanco y negro, mucho más sintético".

Seguido a eso Santiago Celli agregó: "Definitivamente, ella es la persona que tendría que haber nacido en la época de los asaltos". A lo que la actriz respondió: "Ni te imaginás el quilombo que hubiéramos hecho".