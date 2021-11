Ante la nueva crisis que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi, parece que la China Suárez no quiere volver a ubicarse en el ojo de la tormenta. La rubia descubrió que el jugador del PSG le habría mentido sobre el supuesto encuentro virtual que tuvo con la ex de Benjamín Vicuña. En las últimas horas la China compartió un video en redes sociales con un sugerente mensaje.

La China Suárez, enamorada: “Como quieres que te quiera”

La ex Teen Ángel compartió un video en Instagram donde se ve a Justin Bieber bailando la canción “Cariñito sin mi” de Pastor López y su Combo. En la publicación el intérprete de “What do you mean?” baila al ritmo de la música con una copa en su mano.

“Cómo quieres tú que te quiera, cariñito. Si de tu amor no me das ni un poquito. Cuando yo te miro te haces la disimulada. De mi amor tú no quieres nada” dice la letra de la canción que compartió en su video la China Suárez.

En los últimos días, se supo que la ex de Benjamín Vicuña estuvo a los besos en una disco con el empresario español Armando Mena Navareño. También trascendió la noticia de que Wanda Nara recibió un email de parte de un amigo de Eugenia Suárez, contándole todos los detalles del encuentro que habría tenido la actriz con el futbolista, mientras la rubia estaba en Milán el fin de semana del 28 de septiembre. Lo que no está claro es para quién es dirigido el video que publicó la actriz en las últimas horas.

Los videos de la China Suárez que le llegaron a Wanda Nara:

Además de la información sobre el encuentro de la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara habría recibido mensajes de algunas esposas de futbolistas que aseguraron que la actriz le envió videos eróticos a varios jugadores.

"Se comunicaron con Wanda Nara y le mandaron videitos de la China Suárez practicando la autosatisfacción y Wanda encontró el mismo video de la misma calaña", contó Yanina Latorre en LAM.

"Tres de las chicas viven en Europa y hay un jugador que la mujer se enteró y una otra compartiría agencia con la China Suárez", añadió.

