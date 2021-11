Cuando se desató el escándalo del Wanda Gate, las versiones comenzaron a circular sorbe el distanciamiento entre la China Suárez y su grupo íntimo de amigas. Las miradas apuntaron a Mery del Cerro y Paula Chaves, que al ser muy amigas de Zaira Nara, aseguraron no querer hablar al respecto.

La China Suárez está decepcionada y aseguran que es por Paula Chaves

“Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada" dijo la esposa de Pedro Alfonso en Cortá por Lozano. "Se entiende perfectamente, pero vos sos más amiga de Zaira" aseguró Vero Lozano. "Es la madrina de mi hija y yo la amo" respondió la modelo.

En la entrevista de Star Plus, la China Suárez aseguró que “hubo gente que la defraudó en esta situación”, y todas las miradas apuntaron a Paula Chaves. “Claramente está hablando de Paula Chaves” escribió en la red social del pajarito Pampito.

"Públicamente se asustan porque sienten pánico a que hablen mal de ellos... Yo no tengo ese miedo y menos por un amigo. Yo a mis amigos los banco dónde sea y cuándo sea" expresó la China en diálogo con Fantino.

